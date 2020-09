“Up The vote”: R/GA und Reddit rufen zur Beteiligung an US-Wahl auf

Neue Marketing-Kampagne ermutigt Reddit-Nutzer, sich auch analog zu engagieren

San Francisco/Berlin, 08.09.2020 – Premiere: Pünktlich zum 1. September fiel der Startschuss für die allererste Markenkampagne des Community-Netzwerks Reddit. Sie ist Teil der umfassenden Initiative “Up the Vote”, in deren Rahmen Reddit für die Beteiligung an den US-Wahlen wirbt. Die Kampagne wurde von R/GA San Francisco entwickelt und macht mit einem Augenzwinkern die Parallelen zwischen der Auseinandersetzung mit Inhalten auf der digitalen Reddit-Plattform und der Teilnahme an Wahlen im wirklichen Leben deutlich.

Dazu spielt sie auf kreative Weise mit dem Kern der Plattform Experience. “Täglich geben Nutzer mehr als 165 Millionen Stimmen auf Reddit-ab, um zu ermitteln, welche Inhalte am meisten gefeiert werden und welche bei ihnen durchfallen. Daran anschließend fordert unsere neue Kampagne die über 130.000 aktiven Reddit-Communitys sowie die gesamte Bevölkerung dazu auf, diese Leidenschaft auch für die Wahlen im echten Leben aufzubringen und so gemeinsam die Zukunft zu gestalten”, so Chris Polychronopoulos, Executive Creative Director bei R/GA San Francisco.

Bis zum Wahltag am 3. November werden Anzeigen in OOH, Print und Online (einschließlich Reddit) sowie In-Ad-Displays in New York, Houston, Chicago und Los Angeles geschaltet. “Wie viele andere haben wir im Jahr 2020 unsere Marketingbemühungen verstärkt, um unsere Marke angemessen und relevant zu repräsentieren”, so Roxy Young, VP of Marketing bei Reddit. “Obwohl dies ursprünglich nicht so geplant war, erscheint es uns angemessen, dass sich unsere erste Marketingkampagne auf etwas konzentriert, das typisch für Reddit ist und zugleich einen positiven Effekt für eine größere, reale Community mit sich bringt.”

Die Kampagne wird von einer Reihe anderer “Up The Vote”-Initiativen von Reddit begleitet, die sich darauf konzentrieren, Benutzer auf ihr Stimmrecht aufmerksam zu machen, sie aufzuklären und zu aktivieren. Dies beinhaltet auch die kürzlich gestartete Expertenreihe Ask Me Anything (AMA®) zu Wahlgesetzen, -recht und -prozessen, eine Aktion zum Nationalen Tag der Wählerregistrierung, die Benutzer mit relevanten Informationen zu versorgt, sowie die Bereitstellung von Ressourcen zum Wahltag, um ein reibungsloses Abstimmungserlebnis zu gewährleisten. Als Mitglied der Time to Vote Coalition wird Reddit seinen US-Mitarbeitern am Wahltag frei geben, um sicherzustellen, dass sie die Möglichkeit haben, zu wählen oder als Wahlhelfer zu fungieren.

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

Kontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Koeln

0221 92 42 81 40

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Copyright_RGA und @Copyright_Reddit