Update: Neue Initiative für seelische Gesundheit:

The Smile Effect: Dein Lächeln als Türöffner zum Glück

– Weltglückstag 2024: Bayer startet die Initiative „The Smile Effect“

– Türöffner fur die Webseite thesmileeffect.de ist ein Lächeln

– Lächelnde Menschen sind glücklicher – wichtig fur die seelische Gesundheit

Leverkusen, 20. März 2024 – Wer lächelt, hat mehr vom Leben, denn: Lächeln macht leistungsfähiger (1), lächelnde Menschen sind beruflich erfolgreicher (2) und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Lächeln ein wenig glücklicher macht. Was zunächst überrascht: Die Effekte treten auch ein, wenn das Lächeln aufgesetzt ist.(3)

Lächeln in die Kamera öffnet die Webseite

Das Gefühl glücklich zu sein, spielt eine wichtige Rolle fur die seelische Gesundheit eines Menschen. Bayer möchte deshalb mit seiner neuen Initiative „The Smile Effect“ Menschen zum Lächeln bringen und so beitragen, ihre seelische Gesundheit zu stärken. Auf www.thesmileeffect.de gibt es spannende Informationen, die zum Lächeln anregen, gute Laune verbreiten und inspirieren sollen, sowie diverse Einkaufsvorteile.

Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass Finnland im World Happiness Report bereits das siebte Mal „Land des Lächelns“ ist? Deutschland liegt in diesem Ranking auf Platz 24, also durchaus Luft nach oben.(4)

Für den Online-Zugang braucht es kein Passwort: als Türöffner dient ein Lächeln in die Kamera des Smartphones, Tablets oder Laptop. Die Idee entstand gemeinsam mit dem Creative Works Team von Google, die für die „Lächel-Erkennung“ die Plattform TensorFlow bereitstellen.

Gute Laune am World Happiness Day und darüber hinaus

Die Website zur Initiative „The Smile Effect“ startet am 20. März 2024 – dann findet der von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufene „International Day of Happiness“ statt. An diesem Tag veröffentlicht die UN außerdem den jährlichen World Happiness Report. Dieser machte im vergangenen Jahr unter anderem deutlich, dass die körperliche und seelische Gesundheit die Lebenszufriedenheit eines Menschen stark beeinflussen.(5)

Bayer engagiert sich fur die seelische Gesundheit

„Wir möchten dazu beitragen, dass Menschen ihren individuellen Weg im Umgang mit seelischer Gesundheit finden“, erklärt Tobias Boldt, Leiter Consumer Health von Bayer Vital, mit Blick auf die aktuelle Initiative und ergänzt: „Unsere seelische Gesundheit wird oft beeinflusst von vielfältigen Stressbeschwerden, Ein- und Durchschlafproblemen oder Stimmungstiefs.“

Zur Unterstützung bietet Bayer neben vielen hilfreichen Informationen die Präparate der Laif-Produktfamilie an, die die seelische Gesundheit bei Tag und in der Nacht unterstützen können. Dazu gehören Laif®900 Balance, ein pflanzliches Arzneimittel bei seelischen Belastungen und Stimmungstiefs, Calmalaif®, ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das auf natürliche Weise hilft, die innere Anspannung zu lösen und zur Ruhe zu kommen, und Lunalaif® (NEM), das beiträgt, besser ein*- und durchzuschlafen.**

*Melatonin trägt zur Verkürzung der Einschlafzeit bei. **Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs bei.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission „Health for all, Hunger for none“ möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen – indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 47,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de

