UPG auf Expansionskurs in Ungarn

Budapester First Businesspost Kft. schließt sich der Unifiedpost Group als Unifiedpost Kft. an

München / Budapest, 4. April 2022: Zum 1. April 2022 war es so weit: Seit diesem Tag trägt der ungarische E-Invoicing-Anbieter First Businesspost Kft. (1stBP) den Firmennamen Unifiedpost Kft. Damit spiegelt sich auch im Unternehmensnamen der Zusammenschluss wider, der bereits im vergangenen Jahr initiiert wurde: Seit April 2021 gehört First Businesspost Kft. zu der in Belgien ansässigen Unifiedpost Group, einem der führenden europäischen FinTechs, das bereits in 32 Ländern – in Deutschland gehört crossinx zu UPG – vertreten ist.

Der Zusammenschluss der Unternehmen stellt für die Unifiedpost Group (UPG) einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung ihrer expansiven Konzernstrategie dar, zum führenden und sicheren Netzwerk für Kommunikation und Zahlungsverkehr in Europa zu werden. First Businesspost Kft. wurde im Jahr 2008 von Árpád Jakabos gegründet. Gemeinsam mit seinem Management-Team, bestehend aus István Tamás Éger, damals verantwortlich für den internationalen Vertrieb und IT-Direktor, und Balázs Sághy, damals lokaler Managing Director und verantwortlich für den Vertrieb in Ungarn, etablierte er First Businesspost Kft. als Ungarns marktführenden B2B-E-Invoicing-Anbieter mit dem größten Netzwerk in der Region. Nach der Übernahme verblieben István Tamás Éger und Balázs Sághy im Unternehmen und wurden Country Manager bzw. Managing Director, wodurch die Kontinuität gewährleistet ist.

First Businesspost Kft. öffnet der Unifiedpost Group den ungarischen Markt und nimmt die Lösungen der Gruppe- Channel, Collect und Banqup – in das eigene Angebot auf. Das neue, umfassende Portfolio der internationalen Unifiedpost Group mit Lösungen zur digitalen Rechnungsverarbeitung, E-Procurement, Payment und Supply-Chain-Finanzierung ermöglicht sichere, automatisierte und nachhaltige Geschäftsprozesse für Einzelunternehmer über KMU bis hin zu Großunternehmen. Der Zusammenschluss der Unternehmen und ihrer Lösungen eröffnet beiden Firmen neue Wege zur zusätzlichen Wertschöpfung. „Die Zusammenführung unserer Unternehmen wird den ungarischen Markt revolutionieren. Mit Hilfe unseres Netzwerks Crossnet können Unternehmen mit nur einer einzigen Verbindung untereinander kommunizieren, Dokumente elektronisch austauschen und eine Vielzahl an Diensten nutzen“, erläutert Balázs Sághy, Managing Director von Unifiedpost Kft.

Um den Zusammenschluss auch optisch zu kommunizieren, hat Unifiedpost Kft. den visuellen Auftritt sowie die Webseite (www.unifiedpost.hu) an das Look and Feel der Unfiedpost Group angeglichen. Zu den bisherigen Kunden der Budapester Firma gehören namhafte Kunden wie Audi Hungaria, Praktiker, MOL, The Hungarian National Bank sowie ISS Facility Services. „Von dem Zusammenschluss profitieren all unsere Kunden. Jetzt decken wir mit dem erweiterten Produktportfolio und den Lösungen Channel, Collect und Banqup den gesamten Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Zyklus für jede Unternehmensgröße und Branche ab. Dies führt auch zu einer erweiterten Wertschöpfung in Sachen Rechnungsverarbeitung, Beschaffung und Zahlungsverkehr“, freut sich István Tamás Éger, Country Manager bei Unifiedpost Kft.

Auf Erneuerung und Erweiterung setzt Unifiedpost Kft. mit seinem 30-köpfigen-Team ebenfalls in Sachen Standort: Der Umzug des Unternehmens in neue, moderne Büros mit sehr zentraler und renommierter Lage im Herzen Budapests findet ebenfalls im April statt.

Pressbild Download: István Tamás Éger

Bildunterschrift: István Tamás Éger, Country Manager bei Unifiedpost Kft., freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Unifiedpost Group

Noteworthy facts and figures:

Established in 2001, with a proven track record

2021 turnover EUR 171 million

1.400+ employees

Diverse portfolio of clients across a wide variety of industries (banking, leasing, utilities, media, telecommunications, travel, social security service providers, public organisations, etc.) ranging from large internationals to SMEs

Unifiedpost Payments, a fully owned subsidiary, is recognised as a payment institution by the National Bank of Belgium

Certified Swift partner

International M&A track record

Listed on the regulated market of Euronext Brussels, symbol: UPG

(*) Warning about future statements: The statements contained herein may contain forecasts, future expectations, opinions and other future-oriented statements concerning the expected further performance of Unifiedpost on the markets in which it is active. Such future-oriented statements are based on the current insights and assumptions of management concerning future events. They naturally include known and unknown risks, uncertainties and other factors, which seem justified at the time that the statements are made, but may possibly turn out to be inaccurate. The actual results, performance or events may differ essentially from the results, performance or events which are expressed or implied in such future-oriented statements. Except where required by the applicable legislation, Unifiedpost shall assume no obligation to update, elucidate or improve future-oriented statements in this press release in the light of new information, future events or other elements and shall not be held liable on that account. The reader is warned not to rely unduly on future-oriented statements.

About Unifiedpost Group:

Unifiedpost Group is a leading cloud-based platform for SME business services built on „Documents“, „Identity“ and „Payments“. Unifiedpost Group operates and develops a 100% cloud-based platform for administrative and financial services that allows real-time and seamless connections between Unifiedpost“s customers, their suppliers, their customers, and other parties along the financial value chain. With its one-stop-shop solutions, Unifiedpost“s mission is to make administrative and financial processes simple and smart for its customers. Since its founding in 2001, Unifiedpost Group has grown significantly, expanding to offices in 32 countries, with more than 500 million documents processed in 2021, reaching over 1,000,000 SMEs and more than 2,500 Corporates across its platform today.

