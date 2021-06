Eine Reise zurück zur Natur und zu sich selbst

JENNIE APPEL, DIRK GROSSER

Urkraft des Nordens

Mit Ahnenwissen, Schamanengottheiten und weisen Seherinnen zu den Wurzeln unserer

Spiritualität

EIN FUNDUS AN SPIRITUELLER INSPIRATION

Was die Mythologie des Nordens ausmacht, was sie auch heute

noch mit uns zu tun hat und warum sie auf keinen Fall in

Vergessenheit geraten sollte, darum geht es in diesem sehr

vielschichtigen Buch. Das Autorenpaar überzeugt uns davon,

dass die Mythen und Sagen unserer Vorfahren mehr sind als

bloße Geschichten aus der Vergangenheit. Mit ihren

tiefgründigen Seelenbildern und schamanischen Praktiken

können sie uns auch aktuell noch tief berühren und uns unsere

ganz eigene Urkraft erleben lassen. Diese Spiritualität ist

geprägt von Lebendigkeit, einer großen Nähe zur Natur und der

tiefen Verbindung zu allen Wesen.

Unterteilt nach verschiedenen Kraftquellen des Lebens führen

uns die beiden spirituell Lehrenden exemplarisch in die

verschiedenen Gottheiten, die mystischen Welten, Wesen und

schamanischen Praktiken der nordischen Mythologie ein. Unter

Einbeziehung zahlreicher historischer und literarischer Quellen

interpretieren sie deren symbolischen Gehalt, stellen die

mögliche praktische Bedeutung für die damaligen Menschen

heraus und schlagen immer wieder Brücken zur Gegenwart. Sie

übertragen die Essenz der Mythen in Fragen, die uns auch

heute noch bewegen, und schlagen Rituale vor, mit deren Hilfe

wir im Hier und Jetzt, dort wo wir leben, unser Bewusstsein in

Verbindung mit der Natur erweitern können.

Dieses Buch liest sich wie eine Abenteuerreise durch die

nordische Mythologie, die uns auf neue Weise unsere Wurzeln

spüren lässt.

Methodisch reichhaltig: Über die Vermittlung eigener Erfahrungen und der intensiven

Auswertung einschlägiger Quellen hinaus machen Reflexionsfragen, praktische Übungen und

Ritualideen – inkl. mehrerer geführter Meditationen – das Buch zu einem spirituellen

Begleiter.

Künstlerisch wertvoll: Die sehr kraftvolle, bildhafte Sprache und die zauberhaften

Illustrationen führen uns tief in die mystischen Welten unserer Vorfahren

Einzigartig auf dem deutschen Buchmarkt: Auch Kenner der nordischen Mythologie werden

hier mit neuen Einblicken und Erkenntnissen beschenkt.

Wie das Gold (lat. Aurum) der Alchemisten, das dem Verlag seinen Namen gab, steht das Aurum-Programm für bleibende Werte und Veränderung. Unser Anliegen ist, verschiedene Weisheitstraditionen, wie christliche Mystik, Buddhismus und alte fernöstliche sowie westlichen Lehren, zu interpretieren und in frischer, undogmatischer Art zugänglich zu machen, um Ihnen Inspiration für Ihre ganz persönliche Suche und Ihren individuellen Weg zu sein. Neben spirituellen Büchern finden Sie eine Reihe zum Thema Hormontherapie (Anne Hild) sowie Titel zum Thema ganzheitlichen Gesundheit – Schwerpunkte sind chinesische Medizin, indisches Ayurveda, Yoga und alternative, europäische Entwicklungen. Bücher über Kreativität zeigen außerdem, wie wir unsere Schöpferkraft freisetzen, in den Alltag integrieren und als ganz natürlichen Teil unserer Spiritualität erleben.

* Die Kamphausen Media GmbH mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Fischer & Gann, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

