Urlaub im Gartenhaus – Tipps zur Vermietung und Selbstnutzung

Das Gartenhaus als Ferienwohnung

Urlaub findet das ganze Jahr über statt. Je nach Region und Lage gibt es Sommerurlaub in den Schulferien, Wanderurlaub im September, Ausflüge in den Oktoberferien, Weihnachtsurlaub, Skiurlaub zu Silvester und am Jahresanfang, Ferien im Winter, Ferien zu Ostern, um das erste schöne Wetter zu genießen und Urlaubstage nach Himmelfahrt. Familien sind an die Schulferien gebunden, Rentner habe das ganze Jahr über Zeit und Familie ohne Kinder können sich die Urlaubszeit frei einrichten. Für viele Urlaubsmöglichkeiten lohnt sich ein Urlaub im eigenen Garten.

Im Urlaub muss man nicht verreisen. Die Ferien kann man zu Hause oder im eigenen Gartenhaus verbringen. Der Urlaub im eigenen Gartenhaus ist eine preisgünstige und stressfreie Alternative. Die räumliche Trennung zur Wohnung ist gegeben und jeder kann dort draußen und nah an der Natur sein. Dafür braucht das Gartenhaus eine gute Ausstattung, genauso gut, wie die Ausstattung einer Ferienwohnung für Gäste sein muss. So ein Gartenhaus lässt sich gut an Feriengäste vermieten.

In einem komfortablen größeren Gartenhaus mit kleiner Küchenzeile, Schlaf- und Essbereich und Nasszelle lässt es sich gut wohnen. Gibt es nicht genug Grundfläche, wird es sinnvoll sein, eine weitere Etage als Schlafboden anzulegen. Zur Ausstattung eines Gartenhauses zum Wohnen gehören alle Utensilien und Möbel, wie in einer normalen Wohnung. Dabei werden der Umfang und die Größe sicher geringer sein. Man wohnt dabei mehr draußen und braucht robustere Einrichtungsgegenstände als in der eigenen Wohnung. Für den Wechsel von drinnen nach draußen und umgekehrt sind praktische Fußböden wichtig. Für alle Einrichtungsgegenstände sollte haltbares Material verwendet werden und eine gute Qualität. Dekoration und haltbare Textilien runden das ganze Bild der Inneneinrichtung ab. Auch im Gartenhaus braucht man das ganze Spektrum an Heimtextilien – von der kuscheligen Wohndecke, dem Deko-Kissen bis zum Geschirrtuch in der Küche. In welchem Wohnstil eingerichtet wird, hängt vom eigenem Geschmack ab und ob später auch eine Vermietung an Gäste erfolgen soll. In beiden Fällen sind neue Wohngegenstände angebrachter. Niemand wohnt gerne in einem Sammelsurium aus nicht zusammenpassenden Gegenständen.

Sauna und Wellness nehmen mittlerweile eine große Rolle bei der Urlaubsplanung ein. Im eigenen Garten kann man für komfortable Ferien eine Fass-Sauna aufstellen oder in einem kleinen Gartenhaus einbauen. Das geht auch im eigenen Gartenhaus, wenn die Grundfläche groß genug ist und die Sauna mit bei der Dusche eingebaut wird. Eine Außendusche ist auch eine schöne Idee und bei heißen Wetter erfrischend und praktisch. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung. Die Außendusche lässt sich auch für Kneipp-Anwendungen gesundheitsfördernd einsetzen. Ebenso ein Planschbecken oder ein Pool. Das dürfte auch reizvoll für Gäste sein, die privat zu Besuch kommen oder als Feriengäste im Gartenhaus eine Ferienwohnung finden – ein Rund-um-Wohlfühlpaket ist ein Grund, um wiederzukommen.

Zum Gartenhaus gehört auch die Planung und durchdachte Gestaltung der Außenflächen mit Sitzflächen, Wegen und Begrünung. Dabei sollte an jedes Wetter gedacht werden und dafür Möglichkeiten geschaffen werden, wie überdachte Freiflächen, die trotzdem lichtdurchflutet und naturnah sind. Gartenfiguren, Pflanzen in Töpfen und Stauden im Beet runden das Gesamtbild ab.

Also trauen Sie sich, bieten Sie Ihr Gartenhaus im Tourismus an oder verbringen Sie Ihre Ferien selbst im Garten.

