Urlaub im Rotkäppchenland – finde deinen Lieblingsplatz in Deutschlands märchenhafter Mitte

Einfach sagenhaft – besondere Erlebnisse mit viel Platz und attraktiven Kultur- und Freizeitangeboten. Im Rotkäppchenland erwartet die Gäste eine märchenhafte Zeit voller Kultur- und Naturschätze.

Unter dem Slogan “Finde deinen #Lieblingsplatz” haben die GrimmHeimat NordHessen und das Rotkäppchenland die deutschlandweite Marketingkampagne neu aufgelegt. Die Schwerpunkte der inhouse-entwickelten Kampagne liegen auf den Themen Aktivurlaub, Erlebnisse sowie Natur- und Kulturgenuss.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen mehrere emotionale Kurzfilme, die in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden sind. Das Video des Rotkäppchenlandes erzielte bereits nach wenigen Wochen über 30.000 Aufrufe (Stand: 17.09.21) und erreicht täglich neue Zuschauer.

Das Rotkäppchenland in Deutschlands märchenhafter Mitte bietet viel Platz zur Erholung in einer einzigartigen Naturlandschaft. Zahlreiche Rad- und Wanderwege, die das Rotkäppchenland durchziehen, warten darauf, entdeckt zu werden. Fabelhaften Aussichten: Die Aussichtstürme auf dem Eisenberg, dem Knüllköpfchen, dem Wüstegarten, der Altenburg und der Mengshäuser Kuppe eröffnen atemberaubende neue Blickwinkel auf die wahre Märchenwelt.

Auch kulinarische Schätze laden am Wegesrand zum Verweilen ein: Im Boglerhaus am Knüllköpfchen wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt, und auch die berühmte Ahle Wurscht sollte auf dem Teller nicht fehlen. Die lag sicher auch in Rotkäppchens Korb, als sie durch den Märchenwald zum Haus der Großmutter eilte.

Im märchenhaften Rotkäppchenland gibt es einen Lieblingsplatz für Jung und Alt. Weitere Informationen auf der Webseite des Rotkäppchenlandes: https://www.rotkaeppchenland.de/

Bildquelle: Tourismusservice Rotkäppchenland

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

