Gerade in der aktuellen Situation, mit der steigenden Unsicherheit in Bezug auf Auslandsreisen, bietet sich ein Urlaub in Deutschland an. Gerade Ferienhäuser und-wohnungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Hier können sich die Urlauber frei bewegen, ohne die aktuellen Einschränkungen, die z.B. in Hotels vorgeschrieben sind.

Die Ferienwohnung Lotti bietet einen entspannten und preiswerten Urlaub im schönen Erzgebirge, im Kurort Oberwiesenthal. Ganz egal, welche Freizeitaktivitäten man ausüben will, hier wird jeder fündig. Im Winter kann man Ski fahren (Langlauf und Abfahrt) oder ausgedehnte Winterwanderungen unternehmen. Von Frühjahr bis Herbst ist es möglich, Fahrrad zu fahren, zu wandern oder die schönen Ausflugsziele zu erkunden. Auch Biker sind willkommen.

Beliebte Ausflugsziele sind die Stadt Karlsberg (Karlovy Vary) in ca. 40 km Entfernung, das Suppenmuseum in Neudorf, das Räucherkerzenland in Crottendorf und natürlich der Fichtelberg. All diese Ziele sind in relativ kurzer Zeit erreichbar.

Ein weiterer großer Vorteil von Urlaub in Oberwiesenthal ist die zentrale Lage in Mitteldeutschland. So beträgt die Entfernung von Leipzig ca. 140 km, von Bamberg sind es etwa 200 km, von Berlin ungefähr 330 km. Gerade im Vergleich zum Urlaub in Österreich oder Italien sind das doch gewaltige Unterschiede.

Die Ferienwohnung Lotti punktet mit einem Doppelbett und Verdunklungsrollo im Schlafzimmer, einer Schlafcouch und einem Essbereich mit vier Stühlen im Wohnzimmer, den obligatorischen Utensilien in der Küche und einem Bad mit Dusche. Auch ein Kinderbett ist vorhanden. Ein Fernseher und kostenfreies W-Lan runden die Einrichtung ab. Ein ebenfalls kostenfreier Parkplatz befindet sich in einigen Metern Entfernung. Der Ortskern von Oberwiesenthal ist fußläufig zu erreichen, bei gemütlichem Spaziergang 10 Minuten. Auch die Talstation am Fichtelberg kann zu Fuß erreicht werden (maximal in 15 Minuten). Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Alle Annehmlichkeiten eines modernen Urlaubsorts sind vorhanden, eine gemütliche Unterkunft sorgt für Entspannung und Erholung. Dabei kann sich diesen Urlaub fast jeder leisten, die Unterkunft ist bezahlbar und die gute Erreichbarkeit sorgt für eine entspannte An- und Abreise. Was will man mehr?

