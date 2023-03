Urlaubszeit = Einbruchszeit: Sind Sie startklar?

Die Osterferien nahen. Haben Sie schon entsprechende Einbruchschutzmaßnahmen ergriffen?

URLAUBSZEIT IST EINBRUCHSZEIT: CHECKLISTE FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE

Einbrüchen vorbeugen: So geht“s

Wenn es um die Sicherheit von Haus oder Wohnung während der Urlaubszeit geht, sind Einbruchschutz und Brandschutz wichtige Themen. Ungebetenen Gästen sollte man es so schwer wie möglich machen und zum Beispiel mit den folgenden Maßnahmen Vorsorge leisten.

Auf Abschreckung setzen

Außer Ihren Wertsachen wollen Einbrecher vor allem eines: nicht entdeckt werden. Kameras und eine hell beleuchtete Außenwand, die durch Bewegungsmelder aktiviert werden, sind also hilfreich. Den besten Schutz jedoch bieten professionell überwachte Alarmanlagen mit modernen Überwachungskameras wie z.B. von Verisure, die Unbefugte sofort melden, diese vertreiben und gleich die Polizei alarmieren.

Machen Sie es Einbrechern möglichst schwer

Um ihr Risiko zu minimieren wollen Einbrecher schnell fertig werden. Alles, was sie Zeit kostet, wie Sicherheitsschlösser, Riegel etc. wirkt daher abschreckend.

Der einfachste Weg ins Haus bzw. in die Wohnung führt für Einbrecher meist durch Türen oder Fenster im Erdgeschoss. Daher gilt es, Fenster und (Garagen-)Türen doppelt abzusichern und Schocksensoren anzubringen. Auch in den Obergeschossen sollte alles gut verriegelt sein. Kletterhilfen wie Leitern oder Gartenmöbel möglichst wegschließen!

Statt einen Ersatzschlüssel zu verstecken, geben Sie diesen lieber bei einer Vertrauensperson ab. Geübte Einbrecher kennen alle gängigen Verstecke.

Anwesenheit vortäuschen

Ein Gebäude, indem z.B. das Licht des Fernsehers zu sehen oder ein Radio zu hören ist, wirkt belebt und ist damit eher uninteressant. Moderne Elektrogeräte lassen sich per SmartHome-Technologie aus der Ferne steuern, sodass sowohl Beleuchtung als auch Sound zu verschiedenen Tages- bzw. Nachtzeiten aktiviert werden können. Lassen Sie die Jalousien oben, die Vorhänge wie immer vorgezogen – und ein bisschen Unordnung zurück. Denn so sieht ein Dieb einen Innenbereich, der wirkt, als sei er nur kurz verlassen worden: ein leicht vom Tisch abgedrehter Stuhl, Kleidungsstücke über der Stuhllehne, Spielzeuge auf dem Boden, ein Paar Schuhe vor der Tür.

Gute Nachbarschaft macht sich bezahlt

Ein über quillender Briefkasten, eine verschneite Zufahrt oder ein wuchernder Rasen signalisieren Einbrechern: hier ist niemand zuhause! Vielleicht holen Ihre Nachbarn die Post rein, gießen die Blumen und bewegen auch die Mülltonnen. Bieten Sie Ihnen auch den Parkplatz vor Ihrer Tür an, damit hier immer wieder ein Auto steht und es wirkt, als seien Menschen zuhause.

Weitere Vorkehrungen

Nehmen Sie Ihre Wertsachen entweder mit oder schließen Sie sie gut weg, z.B. in einen feuerfesten Tresor. Um auch das Brandrisiko zu minimieren, empfiehlt es sich, unbenötigte Elektrogeräte während der Abwesenheit vom Strom zu nehmen, aber Achtung: die Alarmanlage sollte unbedingt am Strom bleiben!

Soziale Medien

Kündigen Sie weder per E-Mail-Abwesenheitsnotiz noch auf Social Media an, dass Sie verreisen. Gerade bei Facebook-Posts kann man nicht sicher sein, ob nicht ein potenzieller Dieb mitliest. Trotz aller Vorfreude ist es besser, den Urlaub nicht anzukündigen, sondern später davon zu berichten.

Fazit

Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vor Einbruch- und Brandschäden optimal schützen und Ihren Urlaub sorglos genießen möchten, empfiehlt sich ein modernes, professionell überwachtes Alarmsystem wie das von Verisure. Rundum geschützt können Sie dann wirklich abschalten!

