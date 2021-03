US-Kinderkrankenhaus optimiert Datenverfügbarkeit mit Qumulo

US-Kinderkrankenhaus optimiert schnelle Datenverfügbarkeit mit Qumulo

Kinderkrankenhaus mit erstklassiger medizinischer und pflegerischer Versorgung

vertraut auf die Qumulo® File Data Platform, um den Zugriff auf unternehmenskritische Gesundheitsdaten und Bilder zu beschleunigen

Deutschland, München, 05. März 2021 – Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung des Managements von File-Daten in hybriden Cloud-Umgebungen und On-Premises, gibt heute bekannt, dass sich das Dayton’s Children Hospital (DCH) für die Qumulo® File Data Platform entschieden hat, um gleich mehrere geschäftskritische Anwendungen (Patientenversorgung, Forschung, Sicherheit und Kommunikation) zu unterstützen.

Das DCH ist eine erstklassige pädiatrische Akutversorgungs- und Forschungseinrichtung und bietet das einzige pädiatrische Trauma-Zentrum (Stufe 1) der Region.

Zeit zählt – rasche Datenverfügbarkeit rettet Leben

Der allzeit gewährleistete, rasche Zugriff auf Bildgebungsdaten und Patienteninformationen ist von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung. Um seine hochmodernen medizinischen Bilddateien und das wachsende Patientenaufkommen zu verwalten, war DCH auf der Suche nach einer leistungsstarken, intelligenten Managementlösung zur Unterstützung geschäftskritischer Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) sowie von Anwendungsdaten aus der Bildgebung.

“Wir verbessern die Versorgung der Patienten mit Qumulo, indem wir den Ärzten einen raschen Bildabruf ermöglichen, und das umfasst vor allem auch unsere schwierigsten Fälle”, so Mike Brady, Infrastructure Network Supervisor am Dayton Children’s Hospital.

Medizinische Geräte erzeugen riesige Dateien. Das DCH bewältigt die großen Workflow-Spitzen mit Hilfe der Qumulo® File Data Platform. Die Performance für verschiedene Anwendungen wird bei Bedarf effizient hochgefahren und für andere Benutzer umverteilt, um Spitzen auszugleichen.

“Qumulo läuft fast von selbst. Es ermöglicht meinem Team, seine Arbeit besser zu erledigen und gibt mir die Zuversicht, dass wir in der Lage sein werden, viele neue Projekte und Anpassungen zu unterstützen, die auf uns zukommen werden”, fügt Brady hinzu.

Um Patientendaten sicher und zugänglich zu halten, entschied sich DCH für die Qumulo® File Data Platform zur Integration mit dem Change Healthcare PACS, das hochauflösende medizinische Bilder verwaltet. Qumulo sichert kritische PACS-Daten, indem es sekundäre Kopien in eine sekundäre Umgebung repliziert sowie Aging Images ins Cloud-basierte Cold Storage für die Archivierung und Compliance verschiebt.

Das DCH-IT-Team ist für den gesamten Lebenszyklus der Daten verantwortlich. Die Qumulo Filedaten-Plattform erleichtert den Teammitgliedern ihre Arbeit, indem sie verteilte Dateidaten von lokalen, entfernten sowie Cloud-Speicherorten in einem zentralen Daten-Repository konsolidiert. Die IT-Abteilung kann die Dateien dann leicht in wertvolle Datensätze für Forscher und Ärzte verwandeln.

DCH wählte Qumulo mit Blick auf die Zukunft

Mit Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML), die Anwendungen der Bildgebung beschleunigen sowie Bilder mit höherer Auflösung unterstützen, ist das DCH gut positioniert, um seine Cloud-Präsenz mit Qumulo erheblich auszubauen. Das Kinderkrankenhaus wird Qumulo auch für seine geplante herstellerneutrale Archiv- (VNA) Plattform nutzen, sobald diese implementiert ist.

Darauf kommt es im modernen Gesundheitswesen an

“Wie Qumulo ein erstklassiges Krankenhaus, das zudem auch herausragende Forschungsarbeit leistet, dabei unterstützt, das Leben von Kindern zu retten, ist eine Inspiration. Der Einsatz von Qumulo zur Verwaltung und zur Analyse unternehmenskritischer Daten könnte nicht überzeugender sein”, so Bill Richter, CEO von Qumulo. “Krankenhäuser wie Dayton Children’s in die Lage zu versetzen, mehr Kinderleben zu retten, unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung der Einfachheit im Management großer Datenmengen. Darauf kommt es im modernen Gesundheitswesen an.”

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises. Fortune-500-Unternehmen, namhafte Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus zu verwalten – mit kostenkontrollierter Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer Verschlüsselung, Echtzeit-Transparenz sowie einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und individuelle Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Qumulo ist die führende Dateidatenplattform für Multi-Cloud-Umgebungen, die für Dateidaten in großem Maßstab unübertroffene Freiheit, Kontrolle und Echtzeit-Transparenz bietet. Fortune-500-Unternehmen, bekannte Filmstudios und die größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen darauf, dass Qumulo sie bei der Innovation ihrer unternehmenskritischen digitalen Dateien unterstützt. Qumulo macht die Dateidatenverwaltung zum Kinderspiel. Das Unternehmen entwickelt kontinuierliche neue Funktionen und bietet so eine einzige Lösung für alle Workloads an. Außerdem stehen seinen Kunden jederzeit persönliche Experten beratend zur Seite.

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave. Suite 1600 1501

98101 Seattle, WA 98101

+4917662032130

info@qumulo.com

https://qumulo.com/?ut=cpc-google&keyword=qumulo&matchtype=e&campaignid=10325105686&adgroupid=103894828718&device=c&network=g&adposition&placement&cre

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.