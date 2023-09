US-NASPO (National Association of State Procurement Officials) wählt vollständige Source-to-Pay-Lösung von Ivalua

Die US-Bundesstaaten und -Territorien werden damit noch mehr vom kooperativen Beschaffungsprozess der NASPO profitieren.

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass der Bundesstaat Maine in Partnerschaft mit der National Association of State Procurement Officials (NASPO) der Source-to-Pay-Lösung von Ivalua den Zugang zum kooperativen Einkaufsprogramm für alle US-Bundesstaaten, den District of Columbia und die US-Territorien genehmigt hat.

Die NASPO ist ein Non-Profit-Verband, der Best Practices, berufliche Entwicklung, Forschung und innovative Beschaffungsstrategien fördern soll. Zudem organisiert die NASPO das kooperative Einkaufsprogramm NASPO ValuePoint. Dieses Programm erleichtert öffentlichen Einrichtungen die Realisierung von Ausschreibungen und Verträgen, die ihnen besondere Konditionen bei Preisen, Geschäftsbedingungen und Dienstleistungen einräumen.

Mit dem NASPO ValuePoint-Vertrag wird Ivalua die Modernisierungsmaßnahmen mit innovativen Tools für die öffentliche Beschaffung unterstützen und so die Effizienz und Transparenz von öffentlichen Beschaffungsverfahren zu verbessern. Es wird ein nahtloses, benutzerfreundliches Einkaufserlebnis geschaffen, das mit den privaten E-Commerce-Gewohnheiten vergleichbar ist.

„Wir freuen uns, unsere Erfahrungen mit einigen der innovativsten Beschaffungsorganisationen der US-Bundesstaaten für dieses Projekt nutzen zu können. Mit digitalen Lösungen können wir die Art und Weise, wie NASPO-Mitglieder Ausschreibungen durchführen, revolutionieren, während wir die Transaktionskosten senken und die Effizienz in allen US-Bundesstaaten steigern“, betont Dan Amzallag, COO von Ivalua.

Weitere Einzelheiten zu dem Vertrag finden Sie auf der Website NASPO ValuePoint für Ivalua.

Über NASPO und NASPO ValuePoint

Die National Association of State Procurement Officials (NASPO) ist eine gemeinnützige Vereinigung zum Zwecke der Förderung der öffentlichen Beschaffung durch Leadership, Exzellenz und Integrität. Sie vereint die Leiter der zentralen Beschaffungsstellen aller 50 Bundesstaaten, des District of Columbia und der Territorien der Vereinigten Staaten. Die NASPO ist eine Organisation, die ihre Mitglieder als führende Akteure der öffentlichen Beschaffung unterstützt, indem sie Best Practices, Ausbildung, berufliche Entwicklung, Forschung und innovative Beschaffungsstrategien fördert. Mehr erfahren Sie auf www.naspo.org.

NASPO ValuePoint ist der Bereich für kooperative Beschaffung der National Association of State Procurement Officials (NASPO), die kooperative Ausschreibungen der öffentlichen Beschaffung mit einem Lead State Model erleichtert. NASPO ValuePoint bietet hohe Qualitätsstandards für zuverlässige und wettbewerbsfähige Kooperationsverträge, die öffentlichen Einrichtungen hervorragende Preise, günstige Geschäftsbedingungen und Mehrwertdienstleistungen ermöglichen. Mehr erfahren Sie auf www.naspovaluepoint.org. NASPO™, NASPO ValuePoint® und Lead State Model® sind Warenzeichen der National Association of State Procurement Officials.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN und Twitter.

