Die INTERLAN GmbH bietet mit einem großen Sortiment USB Sticks Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen die Möglichkeit, sich den Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern auf unaufdringliche aber effektive Art zu empfehlen.

Es ist eine Weisheit, die nicht nur im Privatleben zutrifft, sondern gleichermaßen für die Geschäftswelt zutrifft: Kleine Präsente erhalten die Freundschaft. Wenngleich sich diese Beziehung im Businessbereich eher in der Kundenbindung widerspiegelt – die schließlich zu einer zufriedenen Stammkundschaft führt. Dabei stellt sich die Frage nach dem optimalen Werbemittel, das für beide Seiten Vorteile bringt. USB Sticks mit Gravur, Bedruckung und Logo lautet die überzeugende Antwort – und das aus mehreren Gründen.

Werbegeschenke USB Sticks – und die psychologische Wirkung

Viele Kunden und Geschäftspartner sind pragmatisch eingestellt. Ein Werbegeschenk wird nur dann als wirklich positiv empfunden, wenn es einen Nutzen bringt. USB Sticks mit Logo, Gravur und Bedruckung spielen hier in einer besonders beliebten Liga. Denn die kleinen Speicherhelden sind in einer “Welt aus Daten” nahezu unverzichtbar geworden. Mal eben schnell Daten von PC oder Laptop auf den USB Stick ziehen – und schon sind wichtige Daten gesichert, gespeichert und bereit für den weiteren Transfer. Der Beschenkte erhält mit dem USB Stick somit ein effektives Werbemittel, das ihm von hohem Nutzen erscheint. Bei USB Sticks mit Gravur und Logo rückt das Corporate Design unaufdringlich in den Fokus des Beschenkten. Auf diese Weise überträgt sich die vorteilhafte Stimmung quasi automatisch auf die Produkte oder Dienstleistungen des spendablen Unternehmens. USB Sticks mit Bedruckung, Logo und Gravur führen demnach zu einer Win-win-Situation und langjährigen Geschäftsbeziehung.

USB Sticks mit Bedruckung als Werbemittel verschenken

Bereits ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stck. lassen sich USB Sticks mit Firmenlogo, Bedruckung und Gravur kostengünstig ordern und für das positives Image einsetzen. Für wen sind Werbegeschenke USB Sticks geeignet? Werbemittel USB Sticks stellen nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Angehörige der sogenannten Freien Berufe effiziente Werbeträger dar – um auf den jeweiligen Service aufmerksam zu machen. Zudem bieten USB Sticks als Werbegeschenk die Möglichkeit, Werbebotschaften zu vermitteln, die über das Logo hinausgehen. Die Möglichkeiten, die dafür zur Verfügung stehen, sind so individuelle und unterschiedlich, wie es auch die Unternehmen sind.

USB Sticks mit Firmenlogo – und die vielfältigen Möglichkeiten

Eine riesige Auswahl an USB Sticks mit Logo, Gravur und Bedruckung in den verschiedensten Formen, Farben und Ausführungen bietet die INTERLAN GmbH auf ihrer Webpräsenz https://www.usb-stick-logo.de Das meint auch Geschäftsführer, Aldo Petsche: “Wir erweitern unser Sortiment ständig und möchten zeigen, wie USB Sticks als wahre Eyecatcher in den Mittelpunkt rücken können”. USB Sticks aus Materialien wie Metall, Kunststoff oder Holz präsentieren sich auf der Website sowohl im klassischen USB Stick-Format eckig als auch rund, im Kartenformat, Mini-Format, als Flaschenöffner, Schlüssel oder Kugelschreiber.

Das Unternehmen

Die INTERLAN GmbH mit Sitz in Rosbach geht mit ihrem reichhaltigen Angebot an USB Sticks in den unterschiedlichsten Ausführungen auf die individuellen Belange der Kundschaft ein. Zu den B2B-Kunden zählen Handel, Industrie, Gewerbe, Banken, Bildungseinrichtungen etc. Da das Sortiment ständig erweitert wird, lohnt sich der periodische Blick auf die Firmenwebsite. Nähere Informationen stehen unter https://www.usb-stick-logo.de zur Verfügung.

Kontakt:

INTERLAN GmbH

Mainzer Strasse 7a

D-61191 Rosbach

Telefon (0)6007 – 930090

Telefax (0)6007 – 930092

info@interlan.de

https://www.usb-stick-logo.de

Interlan GmbH bietet seit über 12 Jahren USB Sticks mit Bedruckung oder Gravur. Neuerdings werden auch USB Karten mit Bedruckung als innovative Werbeartikel angeboten.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.