UTA bietet Mautabwicklung in Bulgarien für alle Fahrzeugkategorien

-UTA Kartenakzeptanz für E-Vignetten und Streckenbuchungen

-Flexible Buchung vor Ort, online und per App

-UTA Mautlösungen jetzt in 26 europäischen Ländern verfügbar

Kleinostheim/Burgas, Bulgarien – UTA, einer der führenden Anbieter von Tank- und Servicekarten in Europa, hat ihr bestehendes Mautportfolio um ein weiteres Land ergänzt. Ab sofort können UTA Kunden auch in Bulgarien den Mautservice von UTA nutzen. Die UTA Full Service-Karte wird für E-Vignetten (für Fahrzeuge bis 3,5 t) und Streckentickets (für Fahrzeuge über 3,5 t und Busse) akzeptiert.

“Mit der Aufnahme von Bulgarien in unser Mautportfolio bietet UTA jetzt in 26 europäischen Ländern Mautservices an”, sagt Carsten Bettermann, CEO bei UTA. “Mit dem stetigen Ausbau unserer Leistungen und Präsenz verfolgen wir den Anspruch, unseren Kunden als Mobilitätsdienstleister mit umfassenden Services zur Seite zu stehen.”

UTA bietet in Bulgarien Mautlösungen für alle Fahrzeugkategorien an, denn mit der UTA Full Service-Karte können sowohl E-Vignetten für Fahrzeuge bis zu 3,5 t als auch Streckenbuchungen für Fahrzeuge über 3,5 t vorgenommen werden. Zur Mautabwicklung bestehen dabei mehrere Möglichkeiten: Beide Produkte können an Verkaufsstationen vor Ort, an Terminals sowie online im Web und über eine App bezogen werden. Die Bezahlung erfolgt durch Vorlage oder Dateneingabe der UTA Full Service-Karte.

“Die komfortable Mautabwicklung mit der UTA-Karte spart unseren Kunden Zeit und Aufwand. Ich freue mich, dass wir mit diesem Service nun auch im wichtigen Transitland Bulgarien vertreten sind”, sagt Gabriel Moulenes, Director Sales und Marketing bei UTA.

In Bulgarien besteht eine Mautpflicht für alle Fahrzeuge auf Autobahnen und Straßen der 1. Kategorie. Während leichte Fahrzeuge mit zeitbezogenen, elektronischen Vignetten ausgestattet sein müssen, greift für schwere Fahrzeuge und Busse ein streckenbezogenes Mautsystem. Bei diesem können Nutzer zwischen der automatischen Mautbegleichung mittels Mautgerät und der manuellen Abwicklung durch eine Streckenbuchung wählen. Die Tarifhöhe für schwere Fahrzeuge richtet sich nach Straßenkategorie, Achsanzahl und Emissionsklasse des Fahrzeugs.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 66.000 Akzeptanzstellen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Rückerstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA hat 2019 den renommierten Image-Award der Fachzeitschrift VerkehrsRundschau in der Kategorie “Tankkarten” bereits zum fünften Mal gewonnen, der alle zwei Jahre auf Basis einer unabhängigen Marktstudie des Marktforschungsinstituts Kleffmann vergeben wird. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist im Besitz der Edenred SA.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258

andreas.runkel@uta.com

http://www.uta.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.