UTA Edenred erhält Auszeichnung für Kundenservice

– Customer Excellence- und Telesales-Teams von UTA Edenred mit dem Gütesiegel „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2024“ in der Kategorie Flotten- und

Mobilitätslösungen ausgezeichnet

– Würdigung unterstreicht die „Passion for Customers“-Philosophie des Mobilitätsdienstleisters

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ist für seinen Kunden-Support mit dem Preis „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2024“ in der Kategorie Flotten- und Mobilitätslösungen ausgezeichnet worden. Für die Bewertung der Kundenservice-Qualität wurden die verschiedenen Support-Kanäle des Unternehmens über einen Zeitraum von zehn Wochen von Mai bis Juli 2023 eingehend auf die Probe gestellt. UTA Edenreds Customer Excellence- und Telesales-Teams konnten dabei mit ihrer starken Kundenorientierung überzeugen und sich die Bestnote unter den getesteten Mobilitätsdienstleistern sichern. Der Preis wurde gestern vergeben.

„Bei unseren Mobilitätsservices und -produkten steht für uns die Kundenperspektive immer im Vordergrund. Unter dem Motto „Passion for Customers“ haben wir diese Philosophie in UTA Edenreds Unternehmenswerten verankert“, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA Edenred. „Es freut mich daher sehr, dass unser Engagement für eine bestmögliche Kundenerfahrung durch die Auszeichnung „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2024″ honoriert wurde. Diese Anerkennung bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ist uns zugleich Motivation, uns noch weiter zu verbessern.“

Umfassendes Testverfahren auf allen Support-Kanälen

Im Rahmen des Testverfahrens wurde sowohl der Service für Interessenten als auch für Bestandskunden geprüft und bewertet. Insgesamt 225 Anfragen richteten die Tester per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media-Kanälen an UTA Edenreds Customer Excellence- und Telesales-Teams und evaluierten dabei die Erreichbarkeit des Service, die Kompetenz der Mitarbeiter, die Qualität der Gespräche sowie die zwischenmenschliche Ebene der Kontakte. Außerdem flossen die Nutzerfreundlichkeit und der Informationsgehalt der Website und des UTA Kundenportals in die Gesamtwertung mit ein. Die Auszeichnung „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ wird seit 2007 jährlich von der Armonia Deutschland GmbH verliehen und inzwischen in insgesamt sechs Ländern vergeben. Durchgeführt werden die Tests von der AC Süppmayer GmbH, einem Spezialisten für Mysterytests und Qualitätsprüfung im Kundenservice.

UTA Edenred bereits mehrfach ausgezeichnet

Für UTA Edenred bedeutet dieser Preis bereits die dritte Auszeichnung im laufenden Jahr. In der ersten Jahreshälfte wurde der Mobilitätsdienstleister in einem Ranking von WirtschaftsWoche und dem Marktforschungsunternehmen ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt. Außerdem erhielt das Unternehmen den Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV), der unter anderem hohe Kundenzufriedenheit und starken Kundenservice auszeichnet. Beide Awards wurden UTA Edenred bereits zum dritten Mal in Folge verliehen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 81.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2023 zum dritten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: © UTA Edenred