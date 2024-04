UTA Edenred erweitert Tankstellennetz in Irland und Nordirland mit Circle K

– Rund 430 Circle K-Tankstellen stehen UTA Kunden jetzt in der Republik Irland und in Nordirland zur Verfügung

– Mit Nordirland kommt eine neue Region zum UTA Akzeptanznetz hinzu

– Neben Kraftstoffen können auch Schmierstoffe und Fahrzeugreinigungsdienste an den neuen Stationen bezogen werden

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat sein europäisches Tankstellennetz mit Stationen in der Republik Irland und Nordirland erweitert. UTA Kunden können nun an rund 370 Circle K-Tankstellen in der Republik Irland und an 60 Tankstellen in Nordirland Kraftstoff, Schmierstoffe und Fahrzeugreinigungsdienste beziehen.

„Das UTA Akzeptanznetz ist das Herzstück unseres Mobilitätsangebots für unsere Kunden und wir arbeiten fortwährend daran, das Netz weiter auszubauen“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Der Netzausbau um rund 430 Circle K-Stationen in der Republik Irland und Nordirland ist ein neuer Meilenstein für uns und unsere Kunden – insbesondere, da wir mit Nordirland eine neue Region zu unserem europaweiten Netzwerk hinzugefügt haben.“

Bereits seit 2007 hat UTA Edenred Circle K-Tankstellen in seinem Netz in Skandinavien, dem Baltikum und Polen. Circle K, Teil der kanadischen Unternehmensgruppe Alimentation Couche Tard, ist Irlands führender Tankstellenbetreiber und Convenience-Einzelhändler mit über 400 Standorten in der Republik Irland und Nordirland. Circle K betreibt an seinen Tankstellen Shops und Restaurants, die Getränke, Snacks und Lebensmittel für unterwegs anbieten. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen ein Nachhaltigkeitsprogramm, in dessen Rahmen es sich zu verantwortungsvollen, klima- und umweltfreundlichen Geschäftspraktiken verpflichtet.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 83.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2023 zum dritten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

