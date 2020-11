uwe electronic bietet Thermoelement als Federkontakt

Temperaturmessung unter Nutzung des thermoelektrischen Effekts

Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Temperaturmessung. Als solcher besteht ein Thermoelement aus zwei metallischen Leitern, die auf einer Seite miteinander kontaktieren. Diese Leiter sind auf der anderen Seite mit einem Messgerät verbunden, das die Messergebnisse auswertet. Je nach Art der Konstruktion kommen Thermoelemente im Rahmen eines großen Temperaturbereichs zum Einsatz. Durch flexible Temperaturmessung eignen sich Thermoelemente für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.

Die uwe electronic GmbH stellt mit den Federkontakten UEFK-10700 und UEFK-10702 vielseitig verwendbare Thermoelemente zur Verfügung.

Dieser Thermoelement-Kontakt passt sich durch seinen Aufbau als Federkontakt problemlos unterschiedlichen Oberflächentopographien an. Zudem wird ein gleichmäßiger Anpressdruck am Prüfling gewährleistet.

Weitere Vorteile dieser Kombilösung sind eine zerstörungsfreie mechanische Verbindung sowie eine flexible Positionierungsmöglichkeit. Der Wegfall von Wärmeleitpaste stellt neben einer hohen Messgenauigkeit ebenfalls einen weiteren Vorteil dieser Lösung dar.

Dieser Thermoelement-Federkontakt ist bei gleicher Bauform und denselben Abmessungen in zwei Varianten erhältlich. Der UEFK-10702 kann bei Temperaturen bis zu 105 °C eingesetzt werden und wird als Typ T bezeichnet. Ergänzend ist der UEFK-10700 für bis zu 177 °C zu verwenden; er wird als Typ K benannt. Beide Thermoelemente haben beim sogenannten Nennfederweg von 1.52 mm eine Federkraft von 0.85 N. Ihr maximaler Federweg beträgt 2.02 mm bei einem Rastermaß von 3.96 mm.

Die einzelnen Bauteile des Federkontaktstiftes sind aus unterschiedlichen Materialien. Der Kolben und Stifthülse werden aus Messing gefertigt, der Kontaktkopf besteht aus Kupferberyllium, alle Teile sind mit Gold beschichtet. Die Feder im Inneren des Kontaktes ist aus Edelstahl hergestellt. Die Kapselung ist ein wärmeleitendes und elektrisch isoliertes Epoxyharz.

Damit ist dieser Kontaktstift ein gefederter Temperaturfühler. Mindestens 300.000 Testzyklen als Lebensdauer des Kontakts ist extrem hoch. Entwickelt wurde dieser Thermofühler speziell, um die Temperatur kleinster Leistungsbauteile im Test zu überwachen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/federkontakte/nach-anwendungsfall/thermoelemente.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Firmenkontakt

uwe electronic GmbH

Daniela Rauch

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119015

08944119029

info@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de

Pressekontakt

uwe electronic GmbH

Dominik Gehlen

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119015

info@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.