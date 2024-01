Vallovapor GmbH stellt innovatives Instandhaltungskonzept für Schimmelbeseitigung in Mietwohnungen vor: Mauerwerkstrocknung mit dem ValloDry-Verfahren

Berlin, 23.01.2024

Die Vallovapor GmbH, ein führender Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung in Industrie, Gewerbe und Wohnwirtschaft, präsentiert stolz ihr neues, schnelles und innovatives Instandhaltungskonzept zur effektiven Schimmelbeseitigung in Mietwohnungen. Mit langjähriger Erfahrung und höchster Expertise setzt Vallovapor neue Maßstäbe in der Branche und schafft Lösungen für ein gesundes Raumklima.

Neben einer innovativen, schnellen & gesundheitlich unbedenklichen Raumvernebelung und Oberflächenbehandlung spielt die Mieteraufklärung und Sensibilisierung eine immer wichtigere Rolle in der Instandhaltung. Dokumentiert werden die Arbeiten mit Bildern und Dokumenten über die Handwerkersoftware openHandwerk by Vallovapor.

Zahlreiche Verwalter in Berlin, Hessen und Deutschland setzen bereits auf die Betreuung durch die Vallovapor Gruppe.

Herausforderungen der Schimmelbildung in Deutschland

Statistiken zeigen, dass Schimmelprobleme in deutschen Wohnungen ein weit verbreitetes und ernstzunehmendes Anliegen sind. Hohe Feuchtigkeitswerte und mangelnde Belüftung sind Hauptursachen für Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz beeinträchtigen, sondern auch ernsthafte gesundheitliche Risiken für die Bewohner darstellen. Vallovapor geht diesem Problem entschlossen entgegen und bietet effiziente Lösungen für die nachhaltige Schimmelbeseitigung.

Erweiterung des Produktportfolios: ValloDry-Verfahren – Innovative Mauerwerkstrocknung

Um unseren Kunden eine umfassende Lösung anzubieten, erweitert Vallovapor sein Produktportfolio um das ValloDry-Konzept. Dieses innovative Verfahren zur Mauerwerkstrocknung durch ein innovatives Injektionsverfahren sorgt für trockene Keller und Wände, beugt Feuchtigkeitsproblemen vor und schafft ein gesundes Raumklima.

Die Mauerwerkstrocknung mittels des ValloDry-Verfahrens kombiniert fortschrittliche Technologien von BKM Mannesmann und das bewährte Know-how von Vallovapor.

Statistiken und Hintergrundinformationen

– Laut aktuellen Statistiken leiden mehr als 30% der deutschen Haushalte unter Schimmelproblemen.

– Feuchte Mauern sind in über 40% der Fälle Ursache für Schimmelbildung in Wohnungen.

„Bei Vallovapor verstehen wir die drängenden Probleme, die Schimmelbildung und feuchte Mauern in Wohnungen verursachen können. Unser Fokus liegt darauf, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern nachhaltige Lösungen anzubieten, die die Ursachen beseitigen. Mit dem ValloDry-Konzept erweitern wir unser Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kunden, und als Malermeisterfachbetrieb setzen wir auf Ästhetik und Qualität in jeder Phase unserer Arbeit. Vallovapor bleibt der vertrauenswürdige Partner für alle, die eine umfassende Lösung für Schimmel- und Feuchtigkeitsprobleme suchen. Wir sind hier für Industrie, Gewerbe und Wohnungswirtschaft deutschlandweit im Einsatz.“, so Martin Urbanek, Geschäftsführer und Inhaber der Vallovapor GmbH.

Die Vallovapor GmbH ist ein renommierter Fachbetrieb mit Sitz in Berlin, spezialisiert auf die professionelle Schimmelbeseitigung in Industrie, Gewerbe und Wohnwirtschaft. Unser Team aus erfahrenen Experten setzt auf modernste Technologien und effektive Verfahren, um Schimmelprobleme nachhaltig zu lösen. Mit dem erweiterten Angebot von ValloDry zeigen wir erneut unser Engagement für ganzheitliche Lösungen, die über die Schimmelbeseitigung hinausgehen. Als Malermeisterfachbetrieb sind wir stolz darauf, unseren Kunden nicht nur gesunde Räume, sondern auch ästhetisch ansprechende Lösungen zu bieten.

Firmenkontakt

Vallovapor GmbH

Martin Urbanek

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

(030) 555 76 46 20



https://www.vallovapor.de/

