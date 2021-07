Valtech mit dem “Deutschen Agentur-Award 2021/22” ausgezeichnet

Düsseldorf. Die globale Digitalagentur Valtech erhält eine doppelte Auszeichnung und wird von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH als ein “TOP 5 Branchen-Champion 2021/22” in den beiden Kategorien “Kundenservice” und “Preis-Leistungsverhältnis” gekürt.

Der “Deutsche Kunden-Award 2021/22” ist eines der größten deutschlandweiten Agentur-Rankings in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Es handelt sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt werden. Dabei werden ausschließlich Urteile von Entscheider*innen einbezogen, die aktuell eine Position im mittleren Management oder im Top-Management innehaben und in den vergangenen drei Jahren Kunden der jeweils zu beurteilenden Agentur waren. In die umfangreiche Kundenbefragung gingen je Kategorie mehr als 28.000 Urteile zu insgesamt 130 Agenturen aus sieben Branchen ein. In der Auswertung wurden aus-schließlich Unternehmen berücksichtigt, die je mindestens 60 Bewertungen erhielten.

Die Valtech GmbH wurde in der Kategorie “Digitalagentur” gleich zweimal als einer der “TOP 5 Branchen-Champions 2021/22” – sowohl in der Kategorie “Kundenservice” als auch in der Kategorie “Preis-Leistungs-Verhältnis” – jeweils mit dem vierten Platz gekürt und hebt sich somit stark von ihren Marktbegleitern ab.

“Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung”, so Silke Jäckle, Director Delivery der Valtech GmbH. “Die Ausrichtung auf unsere Kunden ist schon immer unser strategischer Fokus gewesen. Diese Auszeichnung stellt für uns nun eine offizielle Bestätigung dar, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Allerdings werden wir uns zukünftig nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern überlegen, inwiefern wir uns noch weiter verbessern können – insbesondere im Bereich Kundenzufriedenheit. Der Award ist eine gute Gelegenheit, das Gespräch mit unseren Kunden zu suchen und herauszufinden, welches weitere Potenzial wir noch ausschöpfen können.”

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (DtGV) ist ein unabhängiges und objektives Forschungsinstitut, welches empirisch fundierte Branchen-Studien durch-führt. Als Teil der Consumer Guidance Group, die seit einem Jahrzehnt mit einer Reihe von Verbraucherforschungsinstituten in ganz Europa aktiv ist, hat sich die DtGV zum Ziel gesetzt, Kunden eine Orientierung zu geben, indem sie die Anbieterauswahl mithilfe von neutralen Rankings erleichtert. Bei den Analysen kommen sowohl objektive als auch subjektive Methoden zum Einsatz. Da Kunden allgemein der Maßstab dafür sind, ob ein Unternehmen erfolgreich ist und bleibt, sind die Ergebnisse der Studien zudem auch für die Anbieter von hoher Bedeutung. Denn sie erhalten wichtige Hinweise auf Optimierungspotenzial, indem aufgezeigt wird, welche Produkte und Services Verbraucher wie bewerten.

Über Valtech:

Valtech ist eine globale Digitalagentur, die sich auf die Transformation von Unternehmen konzentriert. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, die Trends von morgen zu antizipieren und liefert Innovation mit einem Zweck. Indem Valtech dabei hilft, über digitale und physische Berührungspunkte direkter mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten, optimiert die Agentur sowohl Markteinführungszeiten als auch die Rentabilität.

Als Netzwerk von mehr als 3.700 Innovatoren, Designern, Marketingexperten, Kreativen und Entwicklern, ist Valtech mit Büros in 18 Ländern (Argentinien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko, Niederlande, Nordmazedonien, Schweden, Schweiz, Singapur, Ukraine, USA, Vereinigte Arabische Emirate) auf vier Kontinenten vertreten.

Während die Expertise in den Bereichen Experience Design, Technologie und Marketing liegt, gilt die Leidenschaft in der Bewältigung von herausfordernden Geschäftstransformationen für Kunden. Herausforderungen, bei denen Valtech die Customer Journey neu erfindet und neue vernetzte Erlebnisse schafft. Herausforderungen, bei denen die Agentur Kunden hilft, ihre Arbeitsweise zu transformieren und das Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

Die Dienstleistungen umfassen Strategieberatung, Service Design, Technologie-Services und die Optimierung geschäftskritischer digitaler Plattformen für Multichannel-Commerce und Marketing.

Weitere Informationen: www.valtech.com

Bildquelle: Valtech