VAVA: So sieht Heimkino aus! 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor mit dem iF DESIGN AWARD ausgezeichnet

VAVA präsentiert mit dem 4K-Ultrakurzdistanz-Laserprojektor VA-LT002 eine Heimkinolösung, die wortwörtlich ausgezeichnet aussieht. Das gilt für das projizierte Bild mit einer Diagonalen von bis zu 150 Zoll ebenso wie für den Projektor selbst, der sich durch ein stilvolles Design harmonisch in jedes Ambiente einfügt. Dafür wurde er mit dem begehrten iF DESIGN AWARD 2021 ausgezeichnet.

Rellingen, Deutschland, 08. Juni 2021 – Flache Bauform, schlanke Linien und ein zeitloser Look – das ist der VAVA VA-LT002. Der 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor gehört zu den Preisträgern bei der Verleihung des diesjährigen iF DESIGN AWARD und wurde durch die internationale Fachjury prämiert. Brian Tao, Managing Director für Sales & Marketing EU, freut sich sehr über die Auszeichnung des VAVA VA-LT002 in der Kategorie Produktdesign bei einem der wichtigsten Designpreise weltweit: “Exzellentes Design und technische Leistung gehen bei uns Hand in Hand. Unser Ziel ist es seit jeher, innovative Produkte zu entwickeln, die den Alltag bereichern und mit dem Zuhause unserer Kunden verschmelzen. Die Auszeichnung mit dem iF DESIGN AWARD bestärkt uns darin, diesen Weg weiter zu verfolgen. Wir möchten hochklassige Technik bieten, die auch hochklassig aussieht.”

Brillantes Bild, auch auf kurze Distanz

Tatsächlich verkörpert der VAVA VA-LT002 die Firmenphilosphie von VAVA bestmöglich. Im dezent zurückhaltenden Gehäuse mit Stoffapplikationen aus der dänischen Manufaktur kvadrat steckt nämlich starke Technik für bombastische Heimkino-Erlebnisse. Durch die geringe Throw Ratio von 0,233 sorgt der Projektor bereits bei einem Abstand von weniger als 20 Zentimetern für eine riesige Bilddiagonale von 70 Zoll (177,8 Zentimeter). Bei einem größeren Abstand (ab circa 30 Zentimetern) tauchen Zuschauer auf gigantischen 150 Zoll (381 Zentimeter) wirklich mitten ins Geschehen ein. Und das in brillanter 4K-UHD-Qualität mit HDR-10-Unterstützung, 2.500 ANSI Lumen Helligkeit und ALPD® 3.0 Projektionstechnologie, die auch in Kinos eingesetzt wird.

Smart und komfortabel

Für ein bequemes Heimkino-Erlebnis sorgt der Projektor durch das Betriebssystem auf Android-Basis und seine große Anschlussvielfalt. Über drei HDMI-Zugänge (inklusive ARC), einen USB-Anschluss, Bluetooth 4.1 und Onlineanbindung per Ethernet oder WLAN lassen sich vom Streaming-Stick bis zur Spielekonsole nämlich vielfältige Quellen kinderleicht verbinden. So ermöglicht der VAVA VA-LT002 von der eigenen Mediathek über gängige Streamingdienste bis zu Live-Sportübertragungen wirklich allen Inhalten einen großen Auftritt und ersetzt mühelos den Fernseher. Übrigens sorgt der Ultrakurzdistanz-Projektor auch für beste Unterhaltung, wenn der Abspann längst gelaufen ist. Sein Soundsystem von Harman/Kardon mit DTS und Dolby Unterstützung lässt sich nämlich auch als reiner Bluetooth-Lautsprecher ansteuern.

Preise und Verfügbarkeit

Der 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor VAVA VA-LT002 ist in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort bei HEIMKINORAUM erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (inklusive Mehrwertsteuer) liegt bei 2.999,00 Euro.

Über VAVA

Seit der Gründung im Jahr 2015 macht es sich VAVA zur Aufgabe, unseren Alltag mit innovativen technischen Lösungen zu verbessern. Im Fokus stehen dabei hochqualitative Produkte, die gleichermaßen smart, stark und schick sind. Das Angebot innovativer Lösungen reicht von Video-Babyphones bis zum brillanten 4K-Laserprojektor und zeichnet sich vor allem durch eine moderne Designsprache aus, die bereits mehrfach mit dem Red Dot Design Award prämiert wurde.

www.vava.com

Über Sunvalley

Die Sunvalley Gruppe wurde im Jahr 2007 im chinesischen Shenzhen gegründet und vereint sechs namhafte Marken, die mit smarter Unterhaltungselektronik das Leben von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen von Entwicklung und Design bis zu Logistik und Vertrieb unter dem Dach der Sunvalley Gruppe innovative technische Produkte für alle Bereiche des täglichen Lebens. Den Verkauf in Deutschland übernimmt seit 2009 die ZBT International Trading GmbH mit Sitz in Hamburg als 100-prozentige Tochtergesellschaft. Zu den Marken der Sunvalley Group gehören TaoTronics und VAVA sowie RAVPower.

www.sunvalley-group.de

Firmenkontakt

ZBT-International Trading GmbH

ZBT-International Trading GmbH

Halstenbeker Weg 98C

25462 Rellingen

04101 / 8 189 266

europe@sunvalley-group.de

http://www.sunvalley-group.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

vava@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.