„Veeam Ready“-Qualifikation für DataCore Swarm

DataCore Swarm ermöglicht eine sichere, zuverlässige und kosteneffiziente Datensicherung und Backup-Archivierung

FT. LAUDERDALE, Florida, 20. Juli 2023 – DataCore Software gibt heute bekannt, dass seine softwaredefinierte Objektspeicherlösung DataCore Swarm die „Veeam Ready“-Qualifikation für die neuesten Versionen von Veeam Backup & Replication (Version 12) und Veeam Backup for Microsoft 365 (Version 7) erhalten hat. DataCore Swarm bietet Unternehmen, die Backup-Produkte von Veeam nutzen, ein hochsicheres und zuverlässiges Speicherziel für die kosteneffektive Speicherung von Backups. Dank seiner massiven Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleistet Swarm die Speicherung der Daten On-Premises und schützt sie dauerhaft vor Angriffen, Ransomware, Bit Rot, Verfahrensfehlern und Hardware-Ausfällen.

„Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware bleibt das Interesse der Kunden an sicheren und skalierbaren Backup-Umgebungen sehr groß. Das haben wir in einer Reihe gemeinsamer europäischer Webinare mit Veeam gesehen, in denen wir die Kombination aus unserer Software mit den Backup- und Recovery-Angeboten von Veeam erörtert haben und die mehr als 1.000 Anmeldungen verzeichneten“, erklärte Abhijit Dey, General Manager und Chief Operating Officer von DataCore. „Die ,Veeam-Ready“-Qualifikation unterstreicht unser Engagement, gemeinsamen Kunden eine robuste und skalierbare Speicherlösung bereitzustellen, auf die sie sich verlassen können. Mit Swarm können Organisationen ihre kritischen Daten zuverlässig sichern, die langfristige Aufbewahrung sicherstellen und dabei gleichzeitig Kosteneinsparungen maximieren.“

Veeam Backup & Replication, das Flaggschiff-Produkt von Veeam, bietet in der Version 12 eine Reihe bahnbrechender Funktionen und unterstützt unter anderem Objektspeicher als direktes Datensicherungsziel. Der Verzicht auf eine zusätzliche Performance-Ebene reduziert die Kosten und beschleunigt sowohl die Datensicherung als auch eine mögliche Datenwiederherstellung direkt aus dem Objektspeicher. Mit den Auszeichnungen „Veeam Ready – Object“ und „Veeam Ready – Object with Immutability“ bietet Swarm Veeam-Kunden eine unkomplizierte und kosteneffektive Lösung, ihre Backups On-Premises auf Objektspeicher zu sichern. Swarm unterstützt jetzt außerdem die Smart Object Storage API (SOSAPI) in Veeam Backup & Replication, die den Datenaustausch in beide Richtungen ermöglicht und die Interoperabilität mit Swarm für Veeam-Nutzer noch nahtloser und intuitiver macht.

Darüber hinaus wurde die Kompatibilität von DataCore Swarm mit Veeam Backup for Microsoft 365 Version 7 getestet und verifiziert. So ist eine zuverlässige Datensicherung für Microsoft 365 Cloud-Anwendungen sichergestellt.

„Als einer der führenden Cloud Service Anbieter in Deutschland bieten wir unseren Partnern und deren Kunden vielfältige Dienste mit unterschiedlichen Service Leveln an, die zu Ihren jeweiligen Anforderungen und Budgets passen“, sagt Lukas Krusberski, Produktmanager Veeam Solutions bei der Terra Cloud GmbH. „Dazu nutzen wir seit Jahren Software-Defined Storage Lösungen von DataCore. Mit der erneuten Verifizierung von Swarm, jetzt für Veeam Backup & Replication 12, planen wir es als direktes Speicherziel für unsere Veeam-basierten Backups einzusetzen.“

Dank seiner umfassenden Skalierbarkeit kann DataCore Swarm sowohl an einzelnen als auch an mehreren Standorten bereitgestellt werden und ermöglicht es Unternehmen, ihre stetig wachsenden Anforderungen an den Schutz der Daten zu erfüllen. Mit seinen umfassenden Sicherheits- und Compliance-Merkmalen und Funktionen wie Unveränderbarkeit, WORM, Verschlüsselung, Hashing, Integrity Seals und anderen ist Swarm eine revolutionäre Entwicklung für Branchen mit strikten Anforderungen an den Schutz der Daten und der Datensicherheit. Seit mehr als einem Jahrzehnt verlassen sich führende Organisationen wie das amerikanische Verteidigungsministerium und das Argonne National Laboratory beim skalierbaren Schutz der Daten auf DataCore Swarm.

Weitere Informationen über das Zusammenspiel zwischen DataCore und den Veeam-Lösungen finden Sie hier: https://www.datacore.com/de/partners/technology/veeam

Über DataCore

DataCore Software liefert die flexibelsten, intelligentesten und leistungsfähigsten softwaredefinierten Speicherlösungen für Core, Edge und Cloud. Das umfassende Produktportfolio basiert auf eigenen Patenten und konkurrenzloser Erfahrung im Virtualisieren von Datenspeicher. Mit seinen hochentwickelten Datendiensten hat DataCore über 10.000 Kunden weltweit geholfen, die Art und Weise zu modernisieren, wie sie ihre Daten speichern, schützen und darauf zugreifen. Weitere Informationen können Sie unter https://www.datacore.com/de/company/contact-us/ anfordern.

