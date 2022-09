Velaa Private Island mit exklusiven Events-Highlights

Wiedereröffnung am 15. September 2022

Das Ultra-Luxusresort Velaa Private Island auf den Malediven öffnet ab dem 15. September seine Türen und heißt Gäste nach viermonatiger Schließphase sowie umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder herzlich willkommen. Abgeschlossen wird das große Umbauprojekt im Jahr 2023 – mit weiteren Enthüllungen zu spannenden Neuheiten auf der Resortinsel. Für Herbst 2022 steht die Liste an exklusiven Events-Highlights bereits fest: Gäste erwartet unter anderem ein mehrtägiges Halloweenfest mit mystischen Drachen, eine musikalische Live-Performance der schottischen Singer-Songwriterin und Musikerin KT Tunstall sowie eine exquisite Four-Hands Dinner-Reihe mit renommierten Spitzenköchen aus Asien – darunter Hong Kong’s Best Chef und der aus Frankreich stammende Maxime Gilbert, Jordy Navarra aus den Philippinen und Asia’s Best Female Chef Natsuko Shoji.

25. Oktober bis 1. November: „Dragons at Velaa“

Eine Insel voller Entdeckungen: Zu Halloween haben in diesem Jahr Drachen aus fernen Ländern ihren Weg nach Velaa gefunden. Sowohl Kinder als auch Erwachsene freuen sich eine Woche lang über Abenteuer und Spaß mit den Fabelwesen im Lha Kids Club, der übrigens nach der Inspiration der Tochter des Besitzers entworfen und gestaltet wurde. Das Abenteuerprogramm ist kunterbunt und beinhaltet kreative Aktivitäten wie Origami falten, Seifen herstellen oder Kekse und Pfannkuchen backen. Auch eine ausgelassene Halloween Beach- und Danceparty mit Trick or Treat steht ebenfalls auf dem Programm.

28. Oktober: Live-Performance von KT Tunstall

Ende Oktober können sich Gäste auf einen unvergesslichen Abend mit musikalischer Unterhaltung von KT Tunstall vor traumhafter Kulisse am Athiri Beach freuen. Die Singer-Songwriterin und Musikerin ist bekannt für ihren Gesang in Pop und Indie-Rock. Auf Velaa Private Island wird KT Tunstall Songs wie „Black Horse and the Cherry Tree“ zum Besten geben und gleichzeitig ihr brandneues Album NUT promoten.

Exklusive Four-Hands Dinners im November 2022

Velaa Private Island lädt Asiens Top-Köche zu exklusiven Four-Hands Dinners ein. Den Auftakt bildet der gebürtige Franzose Maxime Gilbert, Chefkoch des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants ecriture. Am 9. und 11. November wird er an zwei Gourmet-Abenden gemeinsam mit Küchenchef Gaushan de Silva kulinarische Köstlichkeiten für Velaas Gäste kreieren. Am 16. und 18. November folgt Jordy Navarra, Chefkoch und Besitzer des TOYO Eatery in Manila, der eine Fusion philippinischer Aromen auf die abgeschiedene Resortinsel bringen wird. Letztlich wird Natsuko Shoji am 27. und 29. November ihr Talent für preisgekrönte französische Küche im Rahmen eines Four-Hands Dinners mit Gaushan zeigen. Nachdem Natsuko Shoji drei Jahre lang im Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant Florilege gearbeitet hatte, eröffnete sie ihr eigenes Restaurant ete und erhielt in diesem Jahr die Auszeichnung als Asia’s Best Female Chef.

Weitere Informationen unter www.velaaprivateisland.com

Über Velaa Private Island

Velaa Private Island entstammt einem Lebenstraum des Ehepaars Radka und Jií mejc, eine Resortinsel „jenseits von Luxus“ und ein persönliches Zuhause zu schaffen. Velaa, was in der Landessprache „Schildkröte“ bedeutet – benannt nach den Generationen von Meeresschildkröten, die dort nisten und schlüpfen – ist von Male innerhalb von 45 Minuten mit dem Wasserflugzeug zu erreichen. Das abgeschiedene Inselresort im Noonu-Atoll verfügt über 47 luxuriöse, aus natürlichen Materialien erbaute Unterkünfte. Während 18 davon auf dem Wasser gebaut sind, ist die Romantic Pool Residence nur mit dem Boot zu erreichen und bietet ultimative Abgeschiedenheit. Das vom renommierten tschechischen Architekten Petr Kolá entworfene Design stellt auf subtile Art immer wieder den Bezug zur Schildkröte her, und verbindet zugleich zeitgenössischen Luxus mit maledivischen Nuancen. Drei Restaurants, zwei Bars und ein Weinkeller bieten eine Mischung aus internationaler und maledivischer Küche, während der Velaa Spa mit traditionellen asiatischen Anwendungen sowie Gesichtsbehandlungen mit modernster europäischer Technologie besticht.

