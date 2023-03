Venifloor – weltweit bekannt, nun in Deutschland präsent

Venifloor im Angebot bei JP Top Solutions

JP Top Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Produkte zu einem guten Preis anzubieten. Die Qualität aller Produkte wird durch zahlreiche Labortests bestätigt. Die für die Herstellung verwendeten Materialien sind zertifiziert, ökologisch nachhaltig und sicher. Das erfüllt die Erwartungen der Kunden in Deutschland. Das Unternehmen ist bestrebt, durch die Erstellung des Sortiments die Bedürfnisse und Träume der Kunden zu erfüllen. Dabei werden auf hohe Qualität geachtet und aktuelle Trends berücksichtigt.

Keinen Bock mehr auf künstlich? Lieber ökologisch und nachhaltig, zeitlos? Natürlich – Venifloor!

Aktuell heißbegehrt sind die Vinylböden. Nur inwieweit erfüllen sie die Kundenerwartungen? Ist die Entscheidung für diese Böden preisbedingt? Ist die Qualität zufriedenstellend? Wie lange werden die Beläge verwendbar sein?

Eine optimale Lösung bietet JP Top Solutions. Im Angebot finden Sie furnierte Fußböden der weltweit bekannten Marke Venifloor. Das ist eine bessere und nachhaltige Alternative zu Vinylböden und zum Parkett. Das Furnieren ermöglicht es, den defizitären Rohstoff Holz viel effektiver zu nutzen. Anstelle 1 qm eines herkömmlichen Holzbodens lassen sich 15 qm des Holzbodens Venifloor herstellen. Dank der nachhaltigen Holzwirtschaft wird der Baumbestand geschützt. Die rationelle Holzanwendung im Herstellungsprozess sorgt für einen günstigen Preis.

Echt Holz, echt Natur! Trotzdem bezahlbar!

JP Top Solutions bietet eine breite Auswahl an Böden der Marke Venifloor aus furniertem Holz. Diese sind auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten. Zahlreiche einzigartige Kollektionen von furnierten Böden harmonieren ausgezeichnet mit klassischem Wohndesign und exotischer Originalität. In einer großen Auswahl findet jeder was für sich. Mit vielfältigen Holzarten bieten die Kollektionen Prime, Luxury, Style, Avantgarde und Prestige eine umfassende Auswahl. Im Angebot sind lackierte und ölgewachste Fußböden. Durch die besondere Oberflächenbehandlung sind die Böden wesentlich härter als Dielen und Parkett. Es reduziert den Pflegeaufwand und macht die Böden von Venifloor nachhaltig und beständig.

Was haben München und die Böden von Venifloor gemeinsam?

Beide stehen für Natürlichkeit, Gemütlichkeit, Vielfalt und Nachhaltigkeit. Überzeugen Sie sich davon! Kommen Sie nach München zur Messe Bau, auf den Venifloor-Stand 501/ A6. Wir freuen uns auf Sie.

JP Top Solutions – Vertrieb nachhaltiger, ökologischer Produkte mit hoher Qualität und günstigen Preisen.

