Ventilatoren von Casa Bruno im AD Architectural Digest

Häuser und Wohnungen sind Refugien, heute mehr denn je. Sie geben uns Frieden, Geborgenheit, Sicherheit, Wärme, Energie und vieles mehr. Eine besondere Aufgabe hat eine sorgfältige Inneneinrichtung. Sie ist Spiegelbild all dessen, was uns wichtig ist und sorgt für die persönliche Wohlfühlatmosphäre.

Das renommierte Magazin AD Architectural Digest erscheint monatlich in mehreren Sprachen und Ländern und zeigt dem Leser anhand vieler Beispiele, wie unterschiedlich unsere Refugien aussehen, wie vielseitig man wohnen kann und liefert gleichzeitig viele Anregungen und Ideen für eine Neu- oder Umgestaltung des eigenen Interieurs.

Ein “Bauhaus” ganz natürlich

In der spanischen Ausgabe vom Mai 2020 wird unter anderem “La casa natural”, das Zuhause von Laureen Roussow vorgestellt. Das Haus im Bauhaus Stil wurde komplett renoviert. Dabei war eines der Ziele der Journalistin, Stylistin und Einrichterin, die üppige Natur der Umgebung in die Räume zu holen. Dies gelang durch viel Grün in Form natürlicher Pflanzen, aber auch durch die Farbgebung der Räume und die Verwendung von Naturmaterialien wie Holz und Rattan bei den Möbeln, gepaart mit Blatt- und Pflanzenmotiven auf Textilien und Teppichen.

Der Deckenventilator Windpointe mit Flügeln aus natürlichem Palmblatt spielt eine zentrale dekorative Rolle sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnraum. Motorengehäuse und Aufhängestange wurden in messingfarben gewählt, in Kombination mit der Naturfarbe des Palmblattes harmonieren die Ventilatoren auf einzigartige Weise mit den üppigen Pflanzen und der Innendekoration.

Ventilatoren wie der Windpointe von Casa Bruno drehen sich in drei Geschwindigkeiten und fächeln so den gewünschten Luftzug in den Raum. Verschiedene Motorenfarben und Blätter stehen zur Wahl. Eine Lampenschale, auch mit handgemalten Motiven wie z.B.Papageien und Blättern, kann jederzeit hinzugefügt werden. Laureen Roussow verzichtete darauf und nutzt die Deckenventilatoren von Casa Bruno in ihrer ursprünglichen Bestimmung als angenehme Luftverteiler, jedoch mit grossartigem Dekorationseffekt.

Casa Bruno ist seit 1998 Spezialist für aussergewöhnliche Deckenventilatoren namhafter internationaler Hersteller. Das Programm umfasst eine Auswahl von mehr als 100 verschiedenen Modellen für jeden Stil und Geschmack. Showroom und Sitz von Casa Bruno befinden sich in Santa Ponsa auf Mallorca, allerdings ermöglicht ein übersichtlicher Onlineshop eine bequeme Auswahl und Bestellung auch per Internet. Der Versand kann weltweit erfolgen. Persönliche Beratung ist in Santa Ponsa und auch gern per Telefon in mehreren Sprachen möglich.

www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quellink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Firmenkontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

Telefon DE: 05136- 8041716

simone.scholz@casabruno.com

https://www.casabruno.com/american-homedecor/

Pressekontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

05136. 804 1716

pr@casabruno.com

http://www.casabruno.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.