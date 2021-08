Venture Leap bietet Cloud-Lösungen für Corona-Testzentren

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegen die deutschlandweiten Kapazitäten für Coronavirus-Tests aktuell bei fast 350.000 pro Tag. Mag auch die aufgrund komplizierter Erhebungsverfahren nicht exakt feststellbare Anzahl der tatsächlich durchgeführten Tests leicht abweichen – von einer langanhaltenden Nachfrage aufgrund der unsicheren Entwicklung und Verbreitung weiterer Covid-19-Varianten ist auszugehen. Eine neue Softwarelösung von Venture Leap ermöglicht es Testzentren, künftig noch sicherer und schneller ihrer Arbeit nachzugehen.

Restaurantabende, Theaterbesuche, Sportveranstaltungen: Wer auch ungeimpft zum gesellschaftlichen Gemeinschaftsleben zurückkehren möchte, wird wohl weiterhin negative Corona-Testergebnisse vorweisen müssen. Dank der zahlreichen stationären und mobilen Testzentren im gesamten Bundesgebiet ist eine schnelle Prüfung möglich – und dank der neuen Cloud-Komplettlösung “Probatix” von Venture Leap lässt sich dabei künftig nicht nur Zeit sparen, sondern auch die Datensicherheit erhöhen und gleichzeitig die Ansteckungsgefahr minimieren.

Rund 1.000 Testzentren in mehr als 200 Städten im gesamten Bundesgebiet greifen bereits auf die innovative Softwarelösung des Berliner Unternehmens für IT und Produktentwicklung zurück und profitieren so von einer erhöhten Effektivität des gesamten Testprozesses. Das All-in-One-Softwaresystem Probatix ermöglicht eine fast gänzlich digital gesteuerte Abwicklung von der Buchung bis zur Ergebnisübermittlung. Die Kunden können bequem via Internet ihren Wunschtermin reservieren, über ihren bevorzugten Online-Zahlungsanbieter die Kosten für den Test vorab überweisen und nach Erhalt eines individuellen QR-Codes in ihr E-Mail-Postfach ihr späteres Etikett scannen. Das Ergebnis wird verschlüsselt und ebenfalls auf elektronischem Weg übermittelt.

Die betroffenen Testlabore selbst können sämtliche Abläufe jederzeit einsehen und durch eine automatische Dokumentation den gesamten Prüfungsprozess nachvollziehen. Probatix lässt sich in kürzester Zeit in verschiedenste IT-Infrastrukturen einfügen und aufgrund der anwenderfreundlichen Menüführung ohne weitere Einweisungen oder Schulungen sofort nutzen. Dabei steht die kontaktlose Testabwicklung nicht nur stationären, sondern durch die optionale Integration in die Corona- oder Luca-Tracking-App sowie verschiedene Ticketing-Systeme auch mobilen Laboren zur Verfügung. Aufgrund der sofort abrufbaren, digitalen Corona-Zertifikate werden Wartezeiten an Eingängen und damit Ansteckungsrisiken vor Ort reduziert und die Zuverlässigkeit des Prüfprozesses gleichzeitig erhöht.

Die nachhaltige und besonders sichere Cloudlösung entspricht den aktuellen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung – so wie alle anderen digitalen Produktlösungen, die das im Jahr 2019 gegründete Software-Unternehmen anhand individueller Wünsche für seine Kunden entwickelt. Die erfahrenen Mitarbeiter der Venture Leap GmbH sind langfristige IT-Partner für Unternehmen jeder Größe und Branche, die in Zukunft durch den Aufbau digitaler Geschäftsplattformen neue Zielgruppen erschließen und höhere Umsätze generieren möchten.

Wir sind Venture Leap, wir entwickeln digitale Produkte, die unseren Kunden helfen, ihr Geschäft zu verbessern und zu erweitern. Webanwendungen und mobile Apps gehören zu unserem Basis-Toolkit. Jedes Projekt beginnt mit einem MVP, das die Kernfunktionalität bietet und den Kunden sofortige Vorteile bringt. Darüber hinaus nutzen viele unserer Anwendungen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, die datengesteuerte Geschäftsmodelle und erweiterte Analysen ermöglichen. Auf diese Weise sind wir stets bestrebt, das Kernprodukt zu verbessern und einen positiven Kreislauf für Ihr Unternehmen zu schaffen. Unser Hauptprojekt ist Probatix, das wir bereits erläutert haben.

