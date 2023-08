Verbatim präsentiert seine neuesten Innovationen auf der IFA 2023

Halle 10.2, Stand 112

Eschborn, Deutschland 28.08.2023 – Verbatim, ein weltweit führender Anbieter von Peripherie für Datenspeicherung und Computer, gibt seine Teilnahme an der diesjährigen IFA in Berlin (01.-05.09.2023) bekannt. Die Besucher des Verbatim-Standes in Halle 10.2, Stand 112 können eine beeindruckende Auswahl an neuen Speicherprodukten sowie mobilem und Desktop-Zubehör entdecken, welche die Alltagstauglichkeit, Effizienz und Sicherheit verbessern.

Innovative SSDs stehen im Mittelpunkt

Verbatim ist stolz darauf, seine neue interne PCIe NVMe M.2-SSD Vi12000 der 5. Generation zu präsentieren, eine der schnellsten internen SSDs am Markt mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 12.300 MB/s bzw. 11.888 MB/s. Neben diesem Flaggschiff-Produkt wird Verbatim auch eine Reihe interner und externer SSDs vorstellen, darunter die interne SSD Vi7000G. Dieses Produkt ist speziell für Gaming-Enthusiasten entwickelt und kompatibel mit der Sony PlayStation 5-Konsole.

Mehr Produktivität mit tragbaren Monitoren

Verbatim wird darüber hinaus seine tragbaren Monitore präsentieren, die PCs, Laptops, Tablets oder Telefone nahtlos erweitern. Die Full-HD-Touchscreen-Monitore bieten einen zusätzlichen Bildschirm über einen einzigen USB-C-Anschluss. Damit sind sie ideal für Berufstätige, die auf Reisen produktiver sein wollen oder alle, die ihr Entertainment-Erlebnis zu Hause verbessern möchten.

Der My Finder Bluetooth Tracker

Verbatim wird auch seinen neuen My Finder Bluetooth Tracker vorstellen, eine praktische Lösung, mit der Benutzer ihre Habseligkeiten mit dem Smartphone finden können. Die exklusive Kompatibilität mit Apples „Find My“ App ermöglicht es, Wertsachen wie Schlüssel und Taschen, aber auch Haustiere einfacher zu überwachen und zu finden!

Innovatives Zubehör und umfassende Speicherlösungen

Neben SSDs, Monitoren und Trackern wird Verbatim sein neues Zubehör vorstellen, darunter GaN-Ladegeräte, Hubs und Docks, Mini-Projektoren, Dashcams und Magsafe-Ladegeräte. Auch die Gaming Marke des Unternehmens, SureFire, ist mit aufregenden Produkten auf der Messe vertreten. Als führender Anbieter von Speicherlösungen wird das Unternehmen auch seine gesamte Produktpalette präsentieren, die optische Medien, Festplatten, SSDs, Speicherkarten und USB-Laufwerke umfasst.

„Wir freuen uns, an der IFA 2023 teilzunehmen und unser neues Sortiment vorzustellen, das nun weltweit erhältlich sein wird“, sagte Clive Alberts, der globale CEO von Verbatim. „Die strategische Initiative ‚Verbatim One‘ bringt unsere globale Organisation näher zusammen, um noch besser zu skalieren, unseren Kunden und Partnern weltweit einheitliche Lösungen zu bieten und die Produktentwicklung und -qualität zu steigern. Die Auswahl an neuen Verbatim-Produkten auf der Messe ist ein Beleg dafür.“

Kommen Sie uns auf der IFA 2023 besuchen. Für Terminanfragen melden Sie sich bitte bei Marco Alisch (Head of Marketing EUMEA) oder schreiben Sie HBI.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Marco Alisch (Head of Marketing EUMEA)

MAlisch@Verbatim-europe.com

Über Verbatim

Die auf der ganzen Welt bekannten Produkte von Verbatim werden in über 120 Ländern verkauft. Dazu zählen optische Speichermedien, USB-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, SSDs, mobiles Zubehör, LED-Beleuchtung und Filamente für den 3D-Druck.

Firmenkontakt

Verbatim

Marco Alisch

Düsseldorfer Straße 13

65760 Eschborn

06196900156



http://www.verbatim.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Ebru Özalan

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 25 |



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.