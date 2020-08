Verbot von Plastik-Trinkhalmen ab 2021

Die Alternative: Glas-Trinkhalme!

“Kein Plastik in meinem Getränk”! Trinkhalme aus Plastik werden bald der Vergangenheit angehören, denn das EU-Parlament hat ab 2021 ein Verbot von Wegwerfprodukten auf den Weg gebracht. Für die Hotellerie, für Bars, für Restaurants, für Catering, für Franchise-Betriebe, für Cafes… für jeden Einzelnen… sind Trinkhalme aus Plastik ab 2021 verboten!

Wir alle brauchen hier eine nachhaltige Alternative, damit wir auch in Zukunft Trinkhalme nutzen können. Als Fachgroßhandel für die Gastronomie setzen viele unserer Kunden bereits jetzt auf unsere Glas-Trinkhalme – made in Germany! Die Vorteile überzeugen und bieten eine echte Alternative:

-100 % recycelbar und damit umweltfreundlich

-spülmaschinengeeignet und damit hygienisch

-geschmacksneutral und damit echter Trinkgenuss

-für Heiß- und Kaltgetränke geeignet und damit temperaturbeständig

-BPA- und bleifrei und damit ohne Schadstoffe

Wir bieten für unsere Großkunden 50er-Packungen an – ab 1.000 Stück mit Signatur. Kleinere Gebinde ab 10 Glas-Trinkhalmen inklusive Reinigungsbürste führen wir ebenfalls im Sortiment.

Außerdem führen wir auch Papier-Trinkhalme und Biokunststoff-Trinkhalme.

Gerne beraten wir Sie! Fordern Sie Muster an:

www.trinkhalm-glas.com

Als Fachgroßhandel für die Gastronomie und Hotellerie sind wir bundesweit tätig und decken nahezu den gesamten Non-Food-Bereich ab. Wir sind äußerst leistungsfähig, verlässlich und kompetent und für unsere Kunden jederzeit erreichbar.

Leiber Gastro Concept

In Wöhrden 5

78532 Tuttlingen

Telefon +497461 7037733

Mobil +491777572711

u.leiber@l-gc.de

www.trinkhalm-glas.com

