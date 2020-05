Verbraucher wählen Gelbe Seiten in die Top 3 der besten Online-Portale Deutschlands

Im Bereich Kundenservice erreicht der Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den ersten Platz.

Gelbe Seiten ist mit dem Award “Deutschlands Beste Online-Portale 2020” ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer repräsentativen Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv wurden auf Basis von mehr als 40.000 Kundenstimmen insgesamt 624 Online-Portale aus 53 Branchenkategorien bewertet. Untersuchungsgegenstand war die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt, die in weitere Kriterien wie Qualität und Vielfalt der angebotenen Leistung, Freundlichkeit und Beratungskompetenz bei Kundenanfragen oder Informationsgehalt und Nutzerfreundlichkeit der Website aufgeteilt waren. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden wurde abgefragt.

Gelbe Seiten wurde dabei von den Verbrauchern in die Top 3 der der besten Online-Portale Deutschlands in der Kategorie Branchenverzeichnisse gewählt. Im Bereich Kundenservice belegte der Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den ersten Platz. “Für uns ist der Award “Deutschlands Beste Online-Portale” eine sehr wichtige Auszeichnung, da er die tatsächliche Zufriedenheit der Verbraucher widerspiegelt. Die Platzierung von Gelbe Seiten in den Top 3 zeigt uns, dass wir mit unserem Angebot den Wünschen der Kunden entsprechen. Besonders freut uns dabei natürlich das überaus positive Feedback der Verbraucher zur Beratungskompetenz und Freundlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verlagen”, so Uwe Breier, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft.

Als das umfangreichste Branchenbuch Deutschlands bietet Gelbe Seiten Verbrauchern ein großes Digital- und Onlineangebot, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Features wie die Online-Ratgeber oder der Vermittlungsservice versorgen die Nutzer mit praktischen Tipps und leisten konkrete Hilfestellung für viele Alltagssituationen. Mit nur wenigen Klicks finden Verbraucher qualitätsgeprüfte Dienstleistungen in ihrer Umgebung oder können sich direkt ein Angebot erstellen lassen. Dabei steht die Nutzerfreundlichkeit stets im Fokus, was sich in der übersichtlichen Struktur von Website und Online-Features sowie in der einfachen Bedienbarkeit widerspiegelt.

Über Gelbe Seiten

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 17 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2019 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 637 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.

*Quelle: “GfK Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2019”; repräsentative Befragung von 16 Tsd. Personen ab 16 Jahren, In Auftrag gegeben von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH.

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 17 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2019 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 637 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.

*Quelle: “GfK Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2019”; repräsentative Befragung von 16 Tsd. Personen ab 16 Jahren, In Auftrag gegeben von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH.

Kontakt

Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH

Nina Mülhens

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

(069) 26 48 41 – 205

presse@gelbeseitenmarketing.de

http://www.gelbeseiten.de