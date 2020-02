Vereinfachte CAD Modelle für die digitale Fabrikplanung

Die renommierte Konvertierungs- und Vereinfachungssoftware 3D Evolution Simplifier des deutsch-französischen Unternehmens CoreTechnologie GmbH (CT) ist mit einer neuen DGN Schnittstelle für die gängigen Tools und Formate zur digitalen Fabrikplanung optimiert worden.

In der digitalen Fabrikplanung stehen Planer vor der Herausforderung, dass detaillierte CAD Modelle nach der Konvertierung zu große Datenmengen für die Weiterverarbeitung in der Fabrikplanungssoftware generieren. Das Tool 3D Evolution Simplifier setzt hier an und erzeugt automatisch eine Hüllgeometrie. Durch die starke Reduzierung der Elementanzahl ermöglicht die Software eine reibungslose Bearbeitung großer Baugruppen.

Vereinfachter Planungsprozess

Die Software 3D Evolution liest 3D Formate wie CATIA, JT, CREO, NX, Solidworks und STEP ohne CAD Lizenz und erzeugt automatisch Hüllgeometrien basierend auf dem exakten, originalen CAD Modell. Die einzigartige Technologie extrahiert die innere Geometrie der Modelle und erzeugt eine äußere Hülle als geschlossenes Volumen zur Konvertierung in CAD oder Fabrikplanungssysteme wie Microstation, Process Simulate oder PDMS. Neben der Löschung der inneren Geometrie werden Bohrungen, Schriften, Radien sowie andere für den Planungsprozess unnötige Details entfernt. Anschließend werden innenliegende Körper mit einer Schrumpfverpackung identifiziert und automatisch gelöscht. Es bleiben von außen sichtbare, das heißt für die Planung relevante Körper erhalten. Durch Healing-Funktionen wird sichergestellt, dass eventuelle Geometriefehler der CAD Modelle analysiert und bereinigt werden, um saubere und geschlossene Volumenkörper zu generieren.

Digitale Fabrikplanung der nächsten Generation

Eine neue Simplifier-Funktion sorgt für die ultimative Vereinfachung durch die Erzeugung minimaler Hüllkonturen. So werden kleinteilige und detaillierte Baugruppen wie Energieketten und Profilrohre durch Hüllkörper ersetzt, die nach der Simplifizierung einen Bruchteil der ursprünglichen Datenmenge aufweisen. Durch den automatischen und bei großen Datenmengen zügigen Prozess werden die Elemente typischer Baugruppen um bis zu 95 Prozent reduziert. Formate wie DGN für Microstation oder JT und STEP erlauben die Übergabe an die gängigen Simulationssysteme.

Der Vereinfachungs- und Reduzierungsprozess sorgt für eine eindrucksvolle Komprimierung der CAD Modelle. So werden große Umfänge wie Roboterzellen und umfangreiche Anlagenverkettungen in kürzester Zeit vereinfacht und nach der Konvertierung in der Fabrikplanungssoftware zügig weiterverarbeitet.

Anpassung der Baugruppenstruktur für die Simulation

Fertigungsorientierte CAD Baugruppenstrukturen werden mit 3D Evolution problemlos in eine für die Simulation notwendige funktionale Produktstruktur umgewandelt. Der Anwender löst mit wenigen Mausklicks die ursprüngliche Baugruppenstruktur auf, um das vereinfachte Modell so zusammenzufassen, dass für die Simulation zusammengehörige Unterbaugruppen und Körper in einer neuen funktionsgerechten Struktur dargestellt werden.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/3d-evolution/geometrie-vereinfachung.html

+++

Der Softwarehersteller CoreTechnologie mit Standorten in Deutschland, Frankreich, USA, Japan und Großbritannien wird seit seiner Gründung im Jahr 1998 von den Geschäftsführern Dominique Arnault und Armin Brüning geleitet. Mit innovativen Produkten hat das visionäre Unternehmen sein Produktportfolio konsequent optimiert und sich die Technologieführerschaft im Bereich der Konvertierungssoftware gesichert. Jedes Jahr investiert CoreTechnologie mehr als 30 Prozent des Umsatzes in die Erforschung und Umsetzung neuer Technologien und verfügt heute über die vollständigste Produktpalette auf diesem Gebiet.

Im Fokus der Technologie-Entwicklung steht die Produktlinie 3D_Evolution, die einen effizienten und verlustfreien Austausch komplexer Datenstrukturen zwischen unabhängigen und heterogenen CAX-Softwarelösungen gewährleistet. Mit extrem leistungsstarken Nativschnittstellen für alle führenden CAD-Systeme und zur Umwandlung in alle gebräuchlichen 3D-Formate sichert das Software-Modul die optimale Interoperabilität der unterschiedlichsten IT-Lösungen.

Neben der Bereitstellung der Visualisierungs- und Fertigungsdaten über unterschiedliche Systeme hinweg bietet CoreTechnologie herausragende Technologien für die automatische Datenkorrektur, Feature basierte Konvertierung, Geometrieoptimierung, Qualitätskontrolle und die Langzeitarchivierung sowie zur Visualisierung komplexer 3D-Modelle. Die Software-Komponenten für Softwarehersteller der unterschiedlichsten CAX-Anwendungen sind das zweite Standbein des Unternehmens.

Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst mehr als 400 Unternehmen aus Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie, vielfach die Qualitätsführer in ihrem jeweiligen Segment.

Firmenkontakt

Core Technologie GmbH

Armin Brüning

Klinger 5

63776 Mömbris

0049 6029 98 999 10

info@de.coretechnologie.com

http://www.coretechnologie.com

Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0043 678 1 29 27 25

presse@pr-schacker.de

http://www.pr-schacker.de

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH