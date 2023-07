Qumulo gibt erweiterte ANQ-Präsenz in Europa, Nordamerika und UK bekannt: DSGVO-kompatibel ab August 2023

Verfügbarkeit von Azure Native Qumulo (ANQ) auf elf weitere Regionen ausgeweitet

Unternehmen in diesen Regionen können mit wenigen Klicks direkt über das Azure-Portal ein vollständig verwaltetes Enterprise-Scale Dateisystem in der Cloud bereitstellen

München, Deutschland, 18. Juli 2023: Qumulo, die einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit des Azure Native Qumulo Scalable File Service (ANQ) in elf zusätzlichen Regionen bekannt: Frankreich Mitte, Deutschland West/Mitte, Nordeuropa, Norwegen Ost, Schweden Mitte, Schweiz Nord, UK Süd, UK West, Westeuropa, Kanada Mitte und Kanada Ost. Azure Native Qumulo ist ein skalierbarer, funktionsreicher Speicherdienst für unstrukturierte Daten, der eine Vielzahl an Workloads unterstützt, welche die Azure Cloud nutzen.

Die erweiterte Präsenz von Azure Native Qumulo ist ein wichtiger Meilenstein in Qumulos Ziel, Kunden beim Scale Anywhere™ Ansatz zu unterstützen. In der Vergangenheit wurden Kunden mit großen Workloads durch Einschränkungen bei der Skalierung, dem Funktionsumfang sowie bei Leistungsanforderungen davon abgehalten, Cloud-Dienste zu nutzen. Frühere, dateibasierte Cloud Storage-Lösungen waren darüber hinaus zu teuer, da der Kostenrahmen mit Blick auf die Cloud schwer abzuschätzen war.

„Inhaber von Enterprise-Infrastrukturen sind zunehmend daran interessiert, Effizienz zu steigern und Betriebskosten zu senken, indem sie verstärkt öffentliche Cloud-Speicher in ihre Planung miteinbeziehen. On-Prem Workloads müssen in die Cloud verlagert werden können, und dass ohne Einschränkungen bei der Skalierung, oder mit Funktionslücken“, so Brandon Whitelaw, VP of Strategic Partnerships, Qumulo. „Mit Azure Native Qumulo ermöglichen wir es unseren Kunden, unstrukturierten Daten in jeder größeren EU-Region zu skalieren. In Deutschland hatten wir binnen 24 Stunden nach Verfügbarkeit von ANQ einen namhaften Kunden, der den Service unmittelbar in der Produktion nutzen konnte.“

Unternehmen können ANQ On-Demand für Anwendungsfälle bereitstellen, die hohe Leistung und geringe Latenzzeiten erfordern, wie etwa bei der Videobearbeitung in der Unterhaltungsindustrie, bei Untergrundmodellierungen im Sektor Öl und Gas, bei herstellerneutralen Archiven für die Bildgebung im Gesundheitswesen sowie bei genomischer Sequenzierung im Bereich Biowissenschaften, um nur einige Beispiele zu nennen. Als fünffacher Marktführer im Gartner Magic Quadrant für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher hilft Qumulo Kunden, die Vorteile von Cloud-basiertem Speicher zu maximieren: Daten können einfach und kostengünstig skaliert werden.

Als vollständig verwalteter Service kombiniert Azure Native Qumulo die Einfachheit der Cloud mit einem reichhaltigen Funktionsumfang, der Skalierbarkeit sowie der Leistung von Qumulo On-Prem, um Workloads jeder Größenordnung zu bewältigen. ANQ ermöglicht es Kunden, ein Cloud-natives Dateisystem der Enterprise-Klasse minutenschnell mit nur wenigen Klicks bereitzustellen, und das direkt über das Azure-Portal. Kunden können ihre On-Prem Workloads nach Azure migrieren, ohne ihre Anwendungen neu archivieren zu müssen. Die Verwaltung unstrukturierter Daten sowohl in On-Prem Implementierungen als auch in Cloud-Implementierungen wird damit drastisch vereinfacht.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

