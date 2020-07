Vergrößertes Leistungsspektrum von Taxi Minor Baden-Baden

Die Corona-Krise erfordert auch von Taxi Unternehmen in Baden-Baden Einsatz und Kreativität

BADEN-BADEN. So langsam kehrt auch in der Kurstadt Schritt für Schritt die Normalität zurück. Die Menschen reisen wieder. Ziele wie der Bahnhof, die Innenstadt von Baden-Baden und der Flughafen werden von den Taxen wieder angesteuert. Schon während der Corona-Krise mussten sich viele Unternehmer kreativ und spontan zeigen.

So auch die Taxi Unternehmen in Baden-Baden. Während der Limousinenservice, der Flughafentransfer weniger nachgefragt wurden, konnte so gut es eben ging auf Individualverkehr gesetzt werden. Die Fahrt zum Supermarkt beispielsweise oder zum Arzt konnte risikolos gerade für ältere Menschen mit dem Taxi zurückgelegt werden. So wurde zeitweise auch für Taxi Minor Baden-Baden die klassische Personenbeförderung mit dem Taxi zum Fahrdienst. Nach und nach wurden die Lockerungen umgesetzt. Als die Kirchen sonntags ihre Pforten wieder öffneten, wurde die Fahrt zum Gottesdienst schon vorab gebucht. Vieles davon, ist sich der Baden-Badener Taxi Unternehmer Waldemar Minor sicher, wird sich nach der Pandemie halten – eine Vergrößerung des Leistungsspektrums.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

