Verkaufsoffener Sonntag im ALEXA zur Aktion BEWUSST (ER) LEBEN

Exklusive Sonntagsöffnung

Anlässlich der Themenwoche unter dem Motto „BEWUSST (ER) LEBEN“ lädt das ALEXA am 3. Juli exklusiv zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr sind alle Geschäfte geöffnet. Viele gastronomische Angebote stehen von 11 bis 19 Uhr bereit. Damit nicht genug, zudem dürfen sich die Kund*innen auf inspirierende Ausstellungen, Mitmachaktionen, Gewinnspiele und ein buntes Bühnenprogramm rund um die Themen Nachhaltigkeit und bewusstes (Er-) Leben freuen. Die Aktionen finden an mehreren Stationen im Center verteilt sowie auf dem Metropolis Court und dem Ravelinplatz statt. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Mehr Informationen und das vollständige Programm der Aktion „ALEXA – BEWUSST (ER) LEBEN“ finden Sie hier und bei Facebook.

„Es ist uns wichtig, unseren Gästen nicht nur ein exzellentes Shoppingangebot, sondern auch besondere Erlebnisse zu bieten. Mit „ALEXA – BEWUSST (ER) LEBEN“ laden wir unsere Besucherinnen und Besucher ein, das Thema Nachhaltigkeit neu zu entdecken und inspirierende Tipps für ein bewussteres Leben zu bekommen“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Durch die aktive Beteiligung unserer Gäste sorgen wir für einen hohen Erlebniswert und schaffen nachhaltige Erinnerungen.“

Ein Erlebnis-Programm für bewusstes Leben

Vom 27. Juni bis 3. Juli dreht sich im ALEXA alles rund um bewusstes Leben und Erleben. Mit der Aktion „BEWUSST (ER) LEBEN“ bietet das ALEXA seinen Shops und Partnern eine Plattform, um ihre Projekte für mehr Nachhaltigkeit vorzustellen:

Auftakt der Aktionswoche bildete die Preisverleihung des Plakatwettbewerbs „Mein Zuhause mit Zukunft!“ am 27. Juni. Der Wettbewerb wird seit 2015 von der gemeinnützigen Initiative wirBERLIN für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren durchgeführt. Rund 150 der in diesem Jahr eingereichten Plakate werden im ALEXA ausgestellt.

Ebenfalls am 27. Juni startete das ALEXA mit seinen Mieter*innen eine Ausstellung zum Motto „BEWUSST (ER) LEBEN“. Gemeinsam machen sie aufmerksam auf eigene Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit. Die Besucher*innen erfahren beispielsweise, was das ALEXA unternimmt, um Wasser und Strom zu sparen und warum Möwen das Dach des Centers schätzen. Zugleich präsentiert das Berliner World Trash Center das Kunstdesign „Einweg Elke“ – das komplett aus Müll gestaltet wurde. Alle Ausstellungen können bis zum 9. Juli im ALEXA besichtigt werden.

Am langen Wochenende präsentiert das ALEXA vom 1. bis 3. Juli zusammen mit seinen Shops und Partnern ein abwechslungsreiches Bühnen- und Mitmach-Programm rund um das Motto „BEWUSST (ER) LEBEN“. Täglich von 14-18 Uhr leiten die Upcycling-Profis von der Berliner Stadtmission die beiden Workshops #myberlinbag und #mytextiletattoo und geben Tipps, wie einfache Textilien zu individuellen Lieblingsstücken werden.

Zudem dürfen sich die Besucher*innen auf spannende Interviews freuen. Die Talk-Gäste geben Anregungen zum nachhaltigen Handeln im Alltag, zum Tier- und Umweltschutz, zur Müllvermeidung, zur Verbesserung der Luftqualität und vielem mehr.

Durch das Programm führt die beliebte Moderatorin Jean Bork. Zwischen den Programmpunkten sorgt ein DJ für musikalische Unterhaltung.

Exklusive Sonntagsöffnung im ALEXA

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht jährlich bis zu zwei Sonntagsöffnungen vor, die von den Verkaufsstellen individuell zu besonderen Anlässen beantragt werden können. Am 3. Juli führt das ALEXA anlässlich der Aktion „BEWUSST (ER) LEBEN“ eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901

neumann@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: ALEXA