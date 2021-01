Verleihung des German Paralympic Media Awards 2020 als hybride Veranstaltung

EXPO-IP liefert Plattform für emotionale Veranstaltung

Die Verleihung des German Paralympic Media Awards 2020 wurde von Teilnehmern mit den Worten “So emotional wie dieses Jahr war es noch nie!” beschrieben. Das Event zeigte, dass emotionale Aspekte einer Veranstaltung nicht verloren gehen, wenn die virtuelle Begegnung professionell gestaltet und interaktiv erfolgt. Die Veranstaltung wurde vom Spezialisten 3C Creative Communitation Concepts im Namen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) realisiert.

Die Verleihung fand live in einem Berliner Studio statt und wurde durch Nominierte, Gäste und Akteure über ein Videokonferenzsystem ergänzt, die zugeschaltet wurden. Selbstverständlich wurde diese außergewöhnliche Veranstaltung barrierefrei durchgeführt, was auch bei virtuellen Events keine Selbstverständlichkeit ist. Neben dem Live-Event bot Plattform von EXPO-IP noch weitere Features.

So konnten Besucher nicht nur eine virtuelle Präsentationsbühne verfolgen, sondern auch Zusatzinformationen zum Preis und den Nominierten sowie der Jury einsehen. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit zur Interaktion mit anderen Teilnehmern auf einer virtuellen Networking Stage.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

