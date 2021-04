Verleihung des Umweltpreises “Trophee de femmes 2021”

Drei Frauen geehrt im Kampf für die Natur

Die Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher” hat den Umweltpreis “Trophee de femmes 2021” an drei Frauen aus Deutschland und der Schweiz verliehen. Sie wurden für ihr außergewöhnliches Engagement im Umwelt- und Naturschutz geehrt.

Insgesamt erhielten die Preisträgerinnen Preisgelder in Höhe von 18.000 Euro. Der Umweltpreis “Trophee de femmes” wurde 2021 im deutschsprachigen Raum bereits zum 18. Mal verliehen.

“Wir wollen mit dieser Auszeichnung Frauen im deutschsprachigen Raum ehren, die sich nachhaltig für die Natur engagieren und die sich beispielhaft für die Umwelt einsetzen”, erläutert Sabine Fesenmayr vom deutschen Stiftungsbüro der Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher”.

Aus über 20 Bewerbungen hat die Jury – bestehend aus Vertretern der Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher”, der Ökologiezeitschrift “natur” und weiteren Partnern aus Fachkreisen – drei Frauen ermittelt. Die Jury legte einen besonderen Schwerpunkt auf Frauen, die Umweltprojekte initiiert und Menschen motiviert haben.

Aufgrund der Covid 19-Pandemie erfolgte anstelle einer offiziellen Preisverleihung eine persönliche Übergabe des Preises in kleinem Rahmen.

Der Umweltpreis “Trophee de femmes” wird in 15 Ländern vergeben. Bisher konnten bereits beinahe 500 Frauen ausgezeichnet werden, die sich mit besonderer Leidenschaft dafür einsetzen, die Erde zu schützen. Sie tun dies mit ihren Projekten auf lokaler Ebene in ihrem Heimatland oder auch in anderen Ländern weltweit, insgesamt in mehr als 50 verschiedenen Ländern dieser Welt.

Erfolgsgeschichten von Deutschland bis Afrika

Hier stellen wir Ihnen die Preisträgerinnen des “Trophee de femmes 2021” des deutschsprachigen Raums vor:

1. Preis: 10.000 Euro für Angela Ziltener

Angela Ziltener engagiert sich für den nachhaltigen Schutz der Delfine im Roten Meer. Die Delfine werden vom Massentourismus massiv bedrängt und in ihrer Existenz bedroht. Sie setzt sich seit über 10 Jahren mit ihrer Organisation “Dolphin Watch Alliance” für einen ökologisch verträglichen Wildtier-Tourismus ein: Konkrete Schutzmaßnahmen sind dabei ebenso ihr Ziel wie auch die Sensibilisierung der Regierung, von Touristen, Reiseanbietern, Bootskapitänen und der lokalen Bevölkerung für die Bedürfnisse der Tiere. 2016 gelang ihr die Einführung des Verhaltenskodex für einen verantwortungsvollen Delfin-Tourismus in Ägypten und 2017 die Einrichtung zweier Meeresschutzzonen im Roten Meer.

2. Preis: 5.000 Euro für Stephanie Fennessy

Giraffen sind akut vom Aussterben bedroht. Stephanie Fennessy setzt sich mit ihrer Organisation “Giraffe Conservation Foundation” für den Schutz von Giraffen in 15 afrikanischen Ländern, auf einer Fläche von über 171.000 qkm, ein. Sie erforscht die bedrohte Art und beteiligt sich an der Entwicklung und Durchführung der nationalen Giraffen-Schutzpläne in der Demokratische Republik Kongo, in Kenia, Niger, Tansania und Uganda. Sie rief den Weltgiraffentag ins Leben, organisiert Giraffen-Umsiedlungen und setzt sich für die Bekämpfung der Wilderei ein. Sie engagiert sich für die Ausbildung von lokalen Wildtier-Ärzten und initiierte das größte Umweltbildungsprogramm für Kinder in Namibia.

3. Preis: 3.000 Euro für Katja Wiese

Katja Wiese engagiert sich weltweit in der Anpassung und Verbreitung von “Dynamischem Agroforst” als umweltfreundliche und nachhaltige Anbaumethode. Nach erfolgreicher Umstellung der konventionellen Landwirtschaft auf “Dynamischen Agroforst” in Teilen von Honduras, Nicaragua, Madagaskar und Bolivien setzt sich Katja Wiese jetzt für ein ökologisches Umdenken in der industriellen Landwirtschaft in Deutschland ein. So initiierte sie eine Ausbildungsreihe zu “Dynamischem Agroforst” und legte erste Modellflächen mit Landwirten in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Hessen an. Katja Wiese engagiert sich seit fast 20 Jahren mit ihrer Organisation “Naturefund e.V.” für mehr Biodiversität.

Auch im Jahr 2022 wird der Umweltpreis “Trophee de femmes” neu ausgeschrieben. Interessierte Frauen können sich bis zum 12. September 2021 bei der Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher” bewerben.

Mehr unter: www.yves-rocher.de/umweltpreis

Die “Fondation Yves Rocher” ist eine gemeinnützige Stiftung, deren Ziel der Erhalt und der Schutz der Natur ist. In zahlreichen Projekten engagiert sich die Umweltstiftung “Fondation Yves Rocher” weltweit ganz konkret für die Umwelt und die Biodiversität.

