Verpassen Sie nie wieder ein Live-Bundesligaspiel im Fernsehen mit WherestheMatch.com

Es war eine etwas vorhersehbare Bundesliga-Saison, in der Bayern München die letzten vier Spiele gewinnt und sich der polnische Starstürmer Robert Lewandowski in Topform zeigt. Die deutschen Riesen haben auch die nächste Runde der UEFA Champions League erreicht und treffen im Viertelfinale auf Paris Saint Germain. Der Kampf in der Champions League ist im vollen Gange und alle fünf Teams kämpfen um die drei Positionen an der Spitze. Borussia Dortmund scheint gute Chancen zu haben und hoffen, dass ihr norwegisches Wunderkind Erling Haaland in dieser Saison seine gute Form fortsetzen kann. Neben dem DFB-Pokal will Dortmund im Halbfinale des diesjährigen Wettbewerbs gegen Holstein Kiel den 5. Deutschen Pokal gewinnen.

WherestheMatch.com jetzt für deutsche Fans verfügbar

Willkommen bei WherestheMatch.com Deutschland – die perfekte Quelle, um Fußballspiele im Fernsehen zu finden. Planen Sie die Endphase der Bundesliga und das Finale der Champions League und machen Sie sich bereit für eine weitere Runde deutscher Fußball-Action.

WheresTheMatch.com Deutschland ist der Top-Fußball-TV-Guide für deutsche Fußballfans, die nach deutschen Sendern suchen, die das nächste Fußballspiel übertragen. Der TV-Guide beinhaltet Kanäle wie Sky Sport, Sport1, Eurosport und alle verfügbaren Live-Streams wie DAZN.

WheresTheMatch sammelt alle Live-Fußballspiele der Saison aus Deutschland und der ganzen Welt, um ein ultimatives TV-Programm liefern zu können. So sparen Sie Zeit bei der Suche nach Spielen auf unterschiedlichen Websites.

“Wir wissen, dass Deutschland die Liebe Großbritanniens zum Fußball und allen Sportarten im Allgemeinen teilt. Deswegen fühlt sich Deutschland als natürlicher erster Schritt für die Expansion von WherestheMatch nach Europa an.” Matt Waring, Mitgründer von WherestheMatch.com

Egal, ob Sie Ihre geliebten Live-Spiele des FC Bayern München im Fernsehen verfolgen möchten oder ein Fan des FC Kaiserslautern sind und es kaum abwarten können, dass Ihre Mannschaft live im Rampenlicht steht, WheresTheMatch.com bietet alle Sendeinformationen die ein deutscher Fußballfan jemals brauchen könnte!

Passen Sie Ihre Fußball-TV-Programme an

Auf der Website gibt es die Funktion, mit der Sie filtern können, welche Spiele Sie sehen möchten und auf welchen TV-Kanälen Ihre Lieblingsspiele übertragen werden. Wenn Sie beispielsweise ein großer Fan der Bundesliga und der englischen Premier League sind, können Sie nur nach diesen Ligen filtern.

Interessiert an anderen Sportarten? WheresTheMatch.com bietet mehr als nur Fußball-TVProgramme. Die Website bietet eine ganze Reihe verschiedener Sportarten, die in Deutschland beliebt sind, darunter Sportarten wie Handball, Formel 1, Eishockey, Golf und noch viele mehr. Dieser ultimative Sport-TV-Service wird regelmäßig und zu jeder Tageszeit aktualisiert, damit Sie nie wieder eine Liveübertragung im Fernsehen verpassen.

WheresTheMatch bietet Sportfans in Großbritannien seit 2008 Sportprogramme mit über 15 Millionen Nutzern pro Jahr an. Jetzt expandiert WheresTheMatch.com über die Nordsee und bietet deutschen Sportfans den ultimativen Sport im TV-Guide. Sie haben die Mission, die weltweit größte Online-Quelle für Live-Sportveranstaltungen zu werden.

