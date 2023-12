VERRINGERN SIE DAS RISIKO VON EV-BATTERIEDEFEKTEN

AVILOO Tipps

Elektrofahrzeuge sind längst Teil unseres Alltags geworden, und die richtige Pflege ihrer Batterien ist entscheidend, um vorzeitige Alterung und schwerwiegende Fehlfunktionen zu vermeiden. AVILOO, Experte im Bereich Batteriediagnose, gibt wertvolle Tipps für eine optimale Batterienutzung:

Möglichst wenige Vollzyklen: Reduzieren Sie durch eine effiziente Fahrweise und adäquates Vorkonditionieren die Anzahl der Vollzyklen, um die Batterie zu schonen. Es besteht oft ein Missverständnis darüber, dass ein Vollzyklus eine Entladung der Batterie von 100 auf 0 Prozent bedeutet. Tatsächlich bezieht sich dies auf die energetischen Zyklen. Zum Beispiel, wenn eine Batterie 100 kWh Energie hat und innerhalb eines Jahres 10.000 kWh geladen und entladen werden, ergeben sich rechnerisch 100 Vollzyklen. Die meisten Batterien sind, abhängig von der Technologie, für 2.000 bis 3.000 Vollzyklen ausgelegt. Fahrer haben die Möglichkeit, durch eine effiziente Fahrweise die Anzahl der Vollzyklen zu reduzieren. Dadurch wird die Batterie geschont, und ein übermäßiger State of Health (SoH)-Verlust wird vermieden.

Richtiges Laden: Wenn die Batterie vollständig geladen oder stark entladen wird, führt dies dazu, dass sich Elektronen auf der einen und Ionen auf der anderen Elektrode einlagern. Dies kann zu einer Instabilität innerhalb der Zelle und möglicherweise zu Zelldefekten führen. Der optimale Nutzungsbereich liegt zwischen 20% und 80%, da in diesem Bereich ein ausreichendes Gleichgewicht zwischen Plus- und Minuspol besteht. Vermeiden Sie Vollladen und Entladungen unter SoC 20 %, besonders wenn das Fahrzeug für längere Zeiträume nicht genutzt wird, beispielsweise über das Wochenende. Wenn das Auto längere Zeit stehen lassen muss, dann am besten bei einem Ladezustand um die SoC 50 %.

Vermeiden Sie auch regelmäßiges Schnellladen, da dies eine besonders hohe Belastung für die Batterie darstellt.

Vorkonditionieren: Nutzen Sie das adäquate Vorkonditionieren, um die Batterie auf den Ladevorgang vorzubereiten. Wenn das Fahrzeug während der Vorkonditionierung an die Wallbox angeschlossen ist, wird der Strom direkt aus der Steckdose genutzt, ohne den Umweg über die Batterie zu nehmen. Auf diese Weise vermeiden Sie zusätzliche Zyklen und entlasten die Batterie. Die Vorkonditionierung spielt auch beim Schnellladen eine wichtige Rolle. Moderne Fahrzeuge verfügen über eine automatische Vorkonditionierungsfunktion, die aktiviert wird, wenn in der Navigation eine bevorstehende Ladesäule angezeigt wird. Dies ermöglicht eine Vorwärmung der Batterie noch vor dem eigentlichen Ladevorgang. Dadurch wird nicht nur schonender geladen, sondern auch der Ladevorgang beschleunigt. Gerade im Winter ist die Nutzung der Vorkonditionierung von besonderer Bedeutung.

Regelmäßiges Testen: Durch regelmäßiges Testen können Sie feststellen, ob Ihr Fahrzeug effizient und schonend genutzt wird. Anomalien in der Batterieleistung können auf mögliche Defekte wie Zelldefekte, Probleme im Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Thermalmanagement hindeuten. Insbesondere unter extremen Temperaturen oder Belastungen, wie in eisigen Wintern, können solche Anomalien das Fahrzeugverhalten beeinträchtigen und sogar Risiken für die Nutzer von Elektrofahrzeugen darstellen. Beide AVILOO Tests können umfassende Analyse bis auf Zellebene anbieten.

Die AVILOO GmbH, Entwickler von Batteriediagnostik für Elektro- und Plug-in-Hybridautos, ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das im gesamten EU-Markt und darüber hinaus tätig ist.

Das Team von mehr als 35 AVILOO-Expertinnen und Experten hat eine einzigartige Technologie zur Prüfung von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt und damit eine völlig neue Marktdimension in der Automobilindustrie eröffnet. Die AVILOO-Batterie-Diagnostik ist unabhängig, genau und zuverlässig, und die Batterietests selbst sind einfach und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders bzw. der Anwenderin zugeschnitten.

