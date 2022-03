Verschleißstahl – Abraservice Deutschland GmbH nun Hauptlieferant bei ARJES GmbH

Abramax® 520 CR für sensible Bereiche in Zerkleinerern

Die ARJES GmbH zählt zu den weltweit führenden Anbietern außergewöhnlicher und langsam laufender Zweiwellen-Zerkleinerer zur Aufbereitung von Grünschnitt, Stamm- und Altholz, Kunststoff, Haus- und Gewerbemüll, Metallschrott sowie Bau- und Abbruchabfälle. Ob mobil oder stationär, durch Verbrenner oder elektrisch angetrieben, das in Leimbach / Thüringen ansässige Unternehmen bietet seinen Anwendern immer hochwirtschaftliche Lösungen. Unternehmensgründer Norbert Hammel und sein Team arbeiten ständig an Verbesserungen in allen Baureihen. Eine hohe Fertigungstiefe sichert die schnelle Umsetzung. Ein Hauptaugenmerk gilt dabei der Reduktion des unvermeidlichen Verschleißes in den materialführenden Bereichen der Zerkleinerer.

Mit Abramax® 520 CR führt ARJES jetzt eine neue Generation von Verschleißstahl ein. Durch seinen relativ hohen Chromanteil ist er auch gegenüber „chemischer Beanspruchung“ widerstandsfähiger als andere Verschleißstähle. Das ist wichtig bei „nassen“ Fraktionen wie beispielsweise bei Grünschnitt oder Stammholz. Der Stahl wird ausschließlich aus reinem Eisenerz und den Legierungszuschlägen sowie unter Verwendung hochreiner Hochofenkohle hergestellt. Ab 2026 wird der Stahl dann CO² neutral produziert. Die gewalzten Bleche sind nicht nur sehr eben, sondern auch überdurchschnittlich maßhaltig in der jeweiligen Blechstärke. Die DIN Empfehlung zur Blechstärkentoleranz wird sehr deutlich unterschritten. Abramax® 520 CR ist dort die erste Wahl wo chemisch aktives Material bzw. höhere Temperaturen auftreten. Seine guten Eigenschaften behält Abramax® 520 CR herstellergarantiert bis 450 °C. Schon seit Jahren bietet die Abraservice Deutschland GmbH neben Zuschnitt und Anarbeitung auch komplett im Werk gefertigte Bauteile bzw. beliefern Endkunden mit maßgefertigten Verschleißteilen für deren Maschinen und Anlagen.

„Wichtig ist uns auch der schnelle und direkte Kontakt zum Hersteller. Als uns die Abraservice Deutschland GmbH das Material vorstellte, waren wir zunächst erstmal skeptisch. Dennoch überzeugten uns die Kennzahlen des Verschleißstahles und es wurde mit diversen Versuchen bei unterschiedlichen Anwendungen begonnen. Wir konnten bereits nach kurzer Zeit die ersten eingesetzte Materialproben im Stahllabor untersuchen lassen. Die Ergebnisse haben uns dann restlos von der Qualität des Stahls überzeugt,“ berichtet Hannes Hartung, zuständig für Arbeitsvorbereitung und -organisation bei ARJES und ergänzt: „In der Verarbeitbarkeit ist das Material vergleichbar und gutmütig wie beispielsweise 400 HB, aber mit über 500 HB deutlich hochwertiger, härter und damit verschleißfester. Beim Schweißen von mehrlagigen Schweißnähten auf den Werkzeugwellen ist ein hoher Wärmeeintrag auf den Verschleißstahl unvermeidbar.“ Aber auch hier bestätigten die Laboruntersuchungen die Temperaturbeständigkeit und Einhaltung des Härtegrades des verbauten Abramax® 520 CR Stahls.“

Für jeden Bedarf eine passende Lösung – Mehr als 1000 Maschinen ausgeliefert

Die ARJES GmbH ist auf die Entwicklung und Fertigung innovativer, langsamlaufender Zweiwellenzerkleinerer spezialisiert. Um nahezu jeden Einsatzbereich optimal zu bewältigen, ist sowohl ein synchroner als auch ein asynchroner Wellenlauf möglich. Die Konfiguration der Werkzeugwellen kann den jeweiligen Anforderungen des Anwenders individuell angepasst werden. Ein einfacher Wechsel des Wellenpaares ist zudem durch die revolutionäre Schnellwechselkassette umsetzbar. So können unterschiedlichste Abfallprodukte mit einer Maschine zerkleinert werden. Bei den mobilen Maschinen achtet man zudem auf Auflieger- bzw. Tieflader freundliche Abmessungen, damit die Mobilmaschinen ohne Sondergenehmigung über die Straße transportiert werden können.

Zum Jahresbeginn 2021 gab die ARJES GmbH die strategische Neuausrichtung des gesamten Maschinenportfolios bekannt. Die Produktlinien IMPAKTOR (Kompaktklasse) und TITAN (Leistungsklasse) werden durch die Einführung der neuen EKOMAXX Linie (Mittelklasse) ergänzt. Ziel dieser strategischen Aufteilung ist es, Kunden in jeder Preisklasse stets eine optimale Lösung für ihre individuellen Anforderungen zu bieten. Mittlerweile wurden allein vom Bestsellermodell IMPAKTOR 250 evo über 1000 Einheiten ausgeliefert und viele weitere Zweiwellenzerkleinerer als stationäre und mobile Version, in die USA, Fernasien und natürlich innerhalb Europas ausgeliefert. ** Ende Pressetext ** mehr Fotos hier: www.pr-download.com/abraservice-6.zip (link im Browser eingeben)

Lieferung von Komplettlösungen aus Hochverschleissfesten Stählen und Sonderwerkstoffen

Abraservice ist Ihr Partner, wenn es um den Einsatz von verschleißfesten Stählen geht. Als europäischer Marktführer in verschleißfesten Stählen und hochverschleißfesten Sonderwerkstoffen bietet Abraservice seinen Kunden Komplettlösungen, von der Beratung über die Bedarfsanalyse bis hin zur Lieferung fertiger und bearbeiteter Teile, bereit für den Einsatz.

Die Erfahrung und technische Kompetenz von Abraservice, das Verstehen Ihrer speziellen Anforderungen und die breite Palette von Werkstoffen und Anarbeitungsmöglichkeiten erlauben uns, Ihnen bedarfsgerechte Lösungen anzubieten.

Abraservice legt besonderen Wert auf ein langfristig angelegtes und auf Vertrauen basierendes Verhältnis mit seinen Partnern: Nähe, Verfügbarkeit und Beratung sichern eine vollständige und transparente Erfüllung Ihrer Anforderungen, sowie eine umfassende Betreuung auch nach der Lieferung.

Durch die enge Zusammenarbeit der europaweit vertretenen Schwestergesellschaften übertrifft Abraservice die Erwartungen der Kunden, die in stark beanspruchenden Feldern tätig sind.

