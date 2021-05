Versicherungsmakler in Rastatt: Sicherheit mit BU

Berufsunfähigkeitsversicherung: Tipps vom Versicherungsmakler in Rastatt

RASTATT. Nur eine Minderheit an Erwerbsfähigen sorgt mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung für den Ernstfall vor, obwohl Versicherungsmakler und andere Experten diese Absicherung dringend empfehlen. Sie kostet zwar mehr als andere Versicherungen. Dafür sichert sie bei Berufsunfähigkeit umfassend den Lebensstandard, wenn Versicherungsnehmer ihren Beruf nicht mehr ausüben können.

Versicherungsmakler in Rastatt halten BU-Policen für unverzichtbare Absicherung

BU-Versicherer bezahlen die vereinbarte Rente, sobald ein Arzt aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls die Berufsunfähigkeit feststellt. Diese Absicherung weicht deutlich von der Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung ab. Die Versicherungsmaklerin Jacqueline Hilgenstock erläutert den Unterschied: “Bei der Erwerbsminderungsrente kommt es auf die allgemeine Arbeitsunfähigkeit an. Wenn ein Handwerker trotz gesundheitlicher Beschwerden künftig als Pförtner arbeiten könnte, erhält er keine Leistung. Bei BU-Policen tritt der Versicherungsfall dagegen ein, sobald Versicherte nicht mehr in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten können. Mit bestimmten Verträgen ist der Versicherer sogar leistungspflichtig ab Beginn der Krankschreibung.” BU-Versicherungen zeichnen sich somit durch einen wesentlich breiteren Versicherungsschutz aus und verhindern bei Berufsunfähigkeit den finanziellen Abstieg.

Unabhängiger Versicherungsvergleich durch einen Versicherungsmakler in Rastatt

Doch welche BU-Versicherung sollen Verbraucher abschließen? Auf dem Versicherungsmarkt gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Laien fällt die Auswahl schwer, weil es sich bei BU-Policen um ein komplexes Versicherungsprodukt handelt. Die Qualität eines BU-Tarifs entscheidet sich an vielfältigen Faktoren. Es spricht deshalb viel dafür, sich bei einem freien Versicherungsmakler beraten zu lassen. Unabhängige Makler wie Jacqueline Hilgenstock in Rastatt ermitteln den individuellen Versicherungsbedarf und vergleichen auf dieser Grundlage die aktuellen Tarife zahlreicher BU-Versicherer.

Ihre Finanz- und Versicherungsexpertin: Jacqueline Hilgenstock. Sie haben Fragen zum Thema Vermögensaufbau, Krankenversicherung oder Arbeitskraftabsicherung? Jacqueline Hilgenstock ist seit über 22 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Sie betreut Selbstständige, Angestellte, Freiberufler, sowie Beamte und Dienstanfänger aus dem Raum Baden-Baden und den umliegenden Regionen im Versicherungsbereich und der Vermögensabsicherung.

