Version 13 der P´X Industry Solution: Perspectix öffnet Weg in die Cloud

Mit der neuen Version 13 der P´X Industry Solution eröffnet Perspectix den Anwendern der umfassenden Configure-Price-Quote-Lösung einen Weg in die Cloud. Dazu wurde die Datenhaltung auf ein P´X Central Repository umgestellt. Bessere Zusammenarbeit an Konfigurationsprojekten sowie höhere Leistung und Benutzerfreundlichkeit sind weitere Schwerpunkte der neuen Version mit über 130 Detailverbesserungen.

Als Datendrehscheibe zwischen Produktentwicklung, Vertrieb und Endkunden integriert sich die P´X Industry Solution mit den vorherrschenden ERP-, CAD- und PDM-Systemen und ermöglicht die Konfiguration im Internet. Eine neue Struktur der Datenhaltung im P´X Central Repository erleichtert diese zentralen Funktionen erheblich und eröffnet den Anwendern einen Weg in die Cloud. Zugleich wurde damit die Sicherheit und Stabilität im Zugriff auf Projektdaten erheblich verbessert. Die „Central Source of Truth“ macht alle Projektdaten auf dem neuesten Stand für jedes Gerät zugänglich. Dies verbessert die Zusammenarbeit in weltweit verteilten Vertriebsorganisationen ebenso wie die Kommunikation mit Endkunden. Neue Produkte können schneller und sicherer auf den Weltmarkt gebracht werden.

Bessere Zusammenarbeit

Eine gleichzeitige Zusammenarbeit an großen Konfigurationsprojekten wird nun besser unterstützt. Ein neuer Configurations Collaboration Mode ermöglicht die granulare Reservierung einzelner Teile innerhalb von Konfigurationen und verbessert die verteilte Zusammenarbeit vieler Mitarbeiter an einem gemeinsamen Projekt. Die Konfiguration großer Maschinen und Anlagen kann nun schneller und sicherer vorgenommen werden.

Cloud-Architektur

Mit Einführung der neuen Datenhaltung im P´X Central Repository wurden alle wichtigen Komponenten der P´X Industry Solution wie der P´X Consumer Communicator, der P´X Update Server und der P´X Print Server in Docker-Images umgewandelt und damit Cloud-fähig gemacht.

Höhere Leistung und Benutzerfreundlichkeit

Über 130 Detailverbesserungen erhöhen die Benutzerfreundlichkeit und die Leistungsfähigkeit der P´X Industry Solution. Durch Geometrie-Clustering wird eine höhere Rendering-Geschwindigkeit erreicht. Eine schnellere Visualisierung von DWG-Dateien erspart Wartezeiten. Die Schnittstelle zum Building Information Modeling (BIM) zum Import und Export von IFC-Dateien arbeitet nun schneller und mit besserer Qualität.

Die neue Version 13 der P´X Industry Solution integriert Produktentwicklung, Vertriebsorganisation und Endkunden von Industrieunternehmen nahtlos auf einer Cloud-fähigen Plattform. Sie erhöht die Effizienz der Vertriebsfunktionen durch nahtlose, digitale Prozesse einschließlich Webkonfigurator und steigert die Kundenzufriedenheit mit komplexen, individuell konfigurierten Gütern. Die neue Version wird zum Ende des ersten Quartals 2024 verfügbar sein.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

