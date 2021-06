Vertriebsberater WACHSTUMSPLAN mit Siegel ausgezeichnet

Das auf Vertrieb spezialisierte Beratungsunternehmen WACHSTUMSPLAN GmbH ist mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2021 ausgezeichnet worden.

Überzeugende Vertriebs-Ergebnisse mit ausgezeichneter Wirkung: Das auf Vertrieb spezialisierte Beratungsunternehmen WACHSTUMSPLAN GmbH ist mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2021 ausgezeichnet worden. Damit zählt das Beratungsunternehmen zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands. Der bundesweite Wettbewerb TOP CONSULTANT untersuchte unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Fink, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten haben.

Ein erfolgreich aufgestellter Vertrieb ist aktuell sehr wichtig. Dennis Fischer und Andreas Straehler von WACHSTUMSPLAN GmbH unterstützen mittelständische technische B2B-Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, den Markt erfolgreich zu durchdringen. Von ihrem Know-how profitieren Hidden Champions und etablierte Player aus Deutschland.

“Die Auswertung von Professor Fink zeigt, dass wir wertvolle Arbeit für unsere Kunden im Mittelstand leisten und sie damit beim Wachstum voranbringen” sagen die beiden Geschäftsführer. Im Zentrum der wissenschaftlich fundierten Untersuchung standen neben der Zufriedenheit bestehender Kunden, die Professionalität und ob sie WACHSTUMSPLAN weiterempfehlen würden. In allen Bereichen setzten sich die Münsteraner Vertriebsberater im deutschlandweiten Berater-Vergleich durch.

Technischen Vertrieb effektiver machen

“Wir sind überall dort zu Hause, wo anspruchsvolle Produkte und Lösungen an Kunden vertrieben werden”, sagt Andreas Straehler. Überwiegend Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit technischen Erzeugnissen ziehen die Münsteraner Berater hinzu – darunter Maschinen- und Anlagenbauer, Automobilzulieferer sowie Firmen aus der Bau-, Kunststoff- und Elektroindustrie. Häufig stehen bei ihnen erhebliche Defizite beim Verkauf den hervorragenden Produkten entgegen. “Viele Entscheider erachten eine effiziente Produktion als wichtigsten Hebel für Expansion”, weiß Dennis Fischer. “Unserer Erfahrung nach birgt ein optimal ausgerichteter Vertrieb das größte Potenzial. Viel zu oft existieren gewachsene Strukturen, die große Chancen zum Wachstum verhindern.”

Beratungsprojekte dauern einige Monate bis zu zwei Jahre, sie vollziehen sich dynamisch und auf die individuellen Gegebenheiten zugeschnitten. Standardlösungen gibt es nicht.

Hybrides Beratungsmodell

Bereits vor Corona hatten Straehler und Fischer die Kommunikation mit ihren Kunden auf digitale Tools wie Videomeetings umgestellt – ein Modell, das Ressourcen spart, für Effizienz sorgt und sich jetzt für alle Beteiligten bezahlt macht. Der persönliche Kontakt und auf Wunsch nach wie vor die Betreuung an Ort und Stelle kommen nie zu kurz. “Die richtige Mischung macht”s”, betonen die beiden.

WACHSTUMSPLAN GmbH – Wir schaffen Wege zur Unternehmensentwicklung in Vertrieb und Organisation. Mit uns erfolgreicher wachsen. Unsere Kunden sind technische B2B-Unternehmen mit anspruchsvollen Lösungen. Sie als Unternehmer bzw. Entscheider möchten konstant wachsen, eine führende Rolle im Markt einnehmen, Kunden und Ertrag ausbauen, als überzeugende Marke mit Ihren Innovationen Begehrlichkeit erzeugen und Ihre unternehmerischen Ziele konsequent erreichen. Was Sie im Kopf bewegt bringen wir gemeinsam in die Welt – und schlagen damit ein neues Kapitel auf. So übertreffen Sie Ihren Wettbewerb und setzen neue Standards durch geschickte Vertriebsarbeit. Das ist unser Versprechen. Was bewegt Sie? Wer wollen Sie sein? Und wo möchten Sie hin?

Erfahrung: Seit 10 Jahren weit über 150 KMU vorangebracht vom Hidden Champion bis zum namhaften Player.

Website: https://www.wachstumsplan.com

Kontakt

WACHSTUMSPLAN GmbH

Andreas Straehler

Hafenweg 22

48155 Münster

025150853470

straehler@wachstumsplan.com

http://www.wachstumsplan.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.