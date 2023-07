Vertriebsmeisterklasse mit Philip Semmelroth

Ein exklusives Vertriebsseminar, das Ihr Verkaufsgeschick auf die nächste Stufe bringt.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, an einem erstklassigen Vertriebsseminar mit dem renommierten Vertriebsspezialisten und Bestseller-Autor Philip Semmelroth teilzunehmen. Das Seminar findet am 10. August 2023 im Lindner Hotel BayArena in Leverkusen statt und bietet eine Fülle von Einblicken und Strategien, um Ihr Vertriebsgeschick zu schärfen.

Philip Semmelroth, bekannt für seine klaren Worte und sein tiefgreifendes Vertriebs-Know-how, wird die Teilnehmer durch eine Reihe von Themen führen, darunter:

Unterscheidung verschiedener Kundentypen und effektive Kommunikationsstrategien.

Gestaltung des perfekten Beratungsgesprächs.

Professionelle Gesprächsvorbereitung.

Systematische Bedarfsanalyse mit effektiven Fragetechniken.

Umwandlung von Einwänden und Beschwerden in Chancen.

Strategien zur systematischen Neukundengewinnung.

Verständnis der Entscheidungsfindung des Kunden.

Dem Kunden den nächsten Schritt erleichtern und sicher abschließen.

Veranstaltungsort und Details

Ort: Lindner Hotel BayArena, Leverkusen. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmer für ihre Unterkunft selbst verantwortlich sind. Hotel-Informationen

Tagungspauschale: Im Veranstaltungspreis inbegriffen (Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen).

Mindestteilnehmerzahl: 12

Maximalteilnehmerzahl: 18

Anmeldefrist: 16. Juli 2023

Warum teilnehmen?

Dieses Seminar ist eine einzigartige Gelegenheit, von einem der führenden Experten im Vertriebsbereich zu lernen. Egal, ob Sie ein erfahrener Vertriebsprofi sind oder gerade erst in der Branche Fuß fassen, die Erkenntnisse und Strategien, die Sie in diesem Seminar gewinnen, werden Ihnen helfen, Ihre Verkaufsfähigkeiten zu verbessern und Ihre Karriere voranzutreiben.

Anmeldung

Die Plätze sind begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Melden Sie sich noch heute an, um sicherzustellen, dass Sie einen Platz in diesem exklusiven Seminar sichern.

