Vertriebsprofi „Torsten Wehnert“ wechselt in die Trainingsbranche!

„Verkäufer aus Leidenschaft“ stand bis zuletzt als Berufsbezeichnung auf seiner Visitenkarte.

Diese in ihm brennende Leidenschaft für den Verkauf führte ihn in seiner Karriere vom Vertriebsaußendienstler bis hin zum Sales Director Professional Germany der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH und in den letzten 8 Jahren zum Gesamtvertriebsleiter International bei der Nozar Diamantwerkzeuge GmbH.

Nach rund 40 Jahren im Werkzeug-Vertrieb entschließt sich Torsten Wehnert nun, seinen langgehegten Traum als Vertriebstrainer und Keynote-Speaker zu leben.

Bereits im Jahr 2020 kam der erste Weckruf: Die Corona-Krise hatte der digitalen Transformation einen kräftigen Schub gegeben. Mitten im Wandel, der auch den Vertrieb in den Unternehmen maßgeblich veränderte, war die richtige Zeit für einen Tapetenwechsel im Gehirn, sagt Torsten Wehnert.

Seither vermittelte Wehnert in Personalunion als Keynote-Speaker sowie Internationaler Gesamtverkaufsleiter bei Nozar Diamantwerkzeuge in seinen Vorträgen vor allem Freude und Lust auf die Zukunft im Vertrieb.

Ab dem 1. Februar 2024 stellt Wehnert seine Jahrzehntelange Vertriebserfahrung nun ausschließlich als fachkompetenter und motivierender Trainer und Keynote-Speaker beim renommierten Weiterbildungsinstitut, der BISW Gruppe in Krefeld, dem Markt zur Verfügung.

Die BISW Gruppe mit ihren Marken Berufsbildungsinstitut für Sachverständigenwesen, Akademie für Trainer & Coaches, der Digimedia-Academy und Trainplan Bildungs- und Verlagsprodukte, gehört mit ihren Unternehmensgründern „Gudrun und Michael Bandt“ seit mehr als drei Jahrzehnten zu den führenden Bildungsinstituten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Neben der Ausbildung von Sachverständigen im Handwerk, der Ausbildung von Business Trainern und Business Coaches sowie einem umfangreichen Angebot in der Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung sowie im Salestraining, hat sich die BISW Gruppe mit Ihren Akademien als Anbieter von Präsenztrainings, Live-Online-Trainings und Online-Selbststudien, im Markt positioniert.

Ihre exklusiven Partnerschaften mit dem Bundesverband Deutscher Sachverständiger des Handwerks e.V. und dem Bundesverband Zertifizierter Business Trainer und Business Coaches e.V. ermöglichen der BISW Gruppe, alle angebotenen Aus- und Weiterbildungen anerkannt zu zertifizieren.

„Wir freuen uns, mit Torsten Wehnert einen der angesehensten Spezialisten der Werkzeugbranche, ausgebildeten und zertifizierten Business Trainer und langjährigen Freund, im Team der BISW Gruppe zu begrüßen“, so Gudrun und Michael Bandt.

