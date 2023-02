Vidal MMI schafft neue Stelle für CME-Fortbildungen und baut Online Sales weiter aus

Langen, 21. Februar 2023: Vidal MMI Germany GmbH schafft mit Josefine Möller eine neue Stelle für CME-Fortbildungen und verstärkt das Online Sales-Team mit Karin Sacramento.

Mit Josefine Möller startet das unabhängige Arzneimittelinformationsunternehmen mit CME-zertifizierten Online-Fortbildungen. Die Projektmanagerin für Online-Fortbildungen bringt mehrjährige Expertise in der Konzeption, Planung und Umsetzung von Online- und Präsenzseminaren aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich mit. Die 31-jährige erläutert „an meiner Tätigkeit liegt mir die engmaschige und umfassende Dozenten- und Teilnehmerbetreuung besonders am Herzen. Dazu gehört auch die Konzeption von qualitativ hochwertigen Seminaren mit inhaltlichem Mehrwert.“

Als Online Sales Managerin vermarktet Karin Sacramento bei Vidal MMI das digitale Produktportfolio von Gelbe Liste Online über LeitMed bis hin zu meine-gesundheit-de. Die 34-jährige bringt Vertriebserfahrung aus der Pharmabranche mit und fungierte bei Neuproduktentwicklungen als Vermittlerin zwischen Hersteller und Kunde. „Durch meine bisherige Tätigkeit bringe ich einschlägige Erfahrung in der Beratung und individuellen Betreuung von Kunden mit. Daher freue mich, unser innovatives Produkt-Portfolio im Healthcare-Umfeld zu platzieren und weiter auszubauen“ erklärt Frau Sacramento.

„Wir freuen uns sehr, Frau Möller und Frau Sacramento in der Vidal MMI-Familie begrüßen zu dürfen. Seit Januar 2023 verantwortet Frau Möller die Konzeption, Planung und Umsetzung von Live-Webinaren, E-Learning sowie OnDemand-Kursen. Ab Mitte März gehen wir voraussichtlich mit drei Webinaren an den Start und bieten Ärztinnen sowie Ärzten die Möglichkeit, CME-Punkte zu sammeln. Bis Ende des Jahres planen wir unser Angebot weiter auszubauen. Mit Frau Sacramento stärken wir unser Online Sales-Team und können unsere Kunden von der Akquise bis hin zum After Sale mit einem direkten Ansprechpartner rund um betreuen“, führt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer Vidal MMI Germany GmbH aus.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

