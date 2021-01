Videokommunikation: Hochskalierbare Telemedizin-Lösung

Enghouse Interactive bietet für das Gesundheitswesen kostenfreie Testlizenzen von “VidyoConnect” in der aktuellen Version.

Leipzig, 28. Januar 2021 – Videokommunikation von höchstem Genuss bei maximalen Sicherheitsvorkehrungen bietet “VidyoConnect”, eine der führenden Videokonferenzlösungen für den B-to-B-Bereich von Enghouse Interactive. In der jetzt neu aufgelegten Version können Anwender Inhalte mit hoher Bildübertragungsrate mit einer Frequenz von bis zu 30 Bildern pro Sekunde teilen. Interessenten können “VidyoConnect” drei Monate lang kostenfrei testen, für die darauffolgenden zwölf Monate gewährt der Anbieter 50 Prozent Rabatt auf die Lizenzkosten. Im Bereich Telemedizin gehört “VidyoConnect” zu den Big Playern. Aktuell nutzen rund 400 Gesundheitssysteme und über 4.500 Krankenhäuser die Lösung.

“VidyoConnect” ist laut dem Marktforschungsunternehmen Grand View Research einer der international großen Player im Markt für Videokommunikation. Aufgrund seiner hohen Stabilität und Verfügbarkeit auch bei schwankenden Netzwerkverbindungen und seinen hohen Sicherheitsstandards ist “VidyoConnect” weltweit dort im Einsatz, wo es auf Vertraulichkeit ankommt. Bei Behörden, in Regierungskreisen, der Gesundheitsbranche, dem Finanzsektor, der Industrie und natürlich im Homeoffice.

“VidyoConnect” kann in beliebige IT-Systeme integriert werden, ohne dass der Anwender auf seine bislang gewohnten Sicherheitsstandards verzichten müsste. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt (End-to-End). Die Aufzeichnungen von Konferenzen werden – sicher vor Zugriffen unbefugter Dritter von aussen – On-prem auf Servern der Anwender gespeichert.

Gleichzeitig ist “VidyoConnect”, das auch als Cloud-Lösung erhältlich ist, intuitiv bedienbar, bietet hohen Komfort und ist kompatibel zu Hard- und Software von Drittanbietern (CRM/ERP etc.). Eine besondere Variante bietet “VidyoConnect” für den medizinischen Bereich. Über Schnittstellen können elektronische Geräte angeschlossen und so ortsunabhängig Laborbefunde direkt sichtbar mit Fachpersonal und Ärzten diskutiert werden.

In der jetzt aktuellen Version 20.3.0 ist es möglich, Inhalte von hoher Bildübertragungsrate mit einer Frequenz von bis zu 30 Bildern pro Sekunde zu teilen. Dies garantiert eine noch stabilere Übertragung von Streaming-Videos während der Kommunikation. Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows, macOS, iOS und Android.

Darüber hinaus bietet das neue Release folgende Komfortfunktionen:

– Wartezimmer. Teilnehmer sehen und hören sich erst dann, wenn der Moderator die Besprechung beginnt.

– Präsentation. Alle Mikrofone sind stummgeschaltet und können erst per Klick der Teilnehmer und entsprechender Auswahl seitens des Moderators aufgehoben werden.

– Moderation. Der Moderator kann Mikrofone und Kameras aller Teilnehmer steuern, neue Teilnehmer einladen, den Konferenzraum abschließen und entsperren, die Konferenz starten, stoppen, pausieren und fortsetzen.

-API. Eine neue Schnittstelle bietet die Möglichkeit, ein Webcast anzuzeigen, wenn während einer Konferenz ein Webcast aufgeführt wird.

“VidyoConnect” ist mit wenig technischem Aufwand einsatzbereit. Kostenfreie Testlizenzen für drei Monate mit anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Softwarelizenz für ein Jahr erhalten Interessenten hier. Medienvertreter erhalten eine einzige zeitlich unbefristete Testlizenz (“Presse” als Primo Code eingeben).

Enghouse Interactive ist weltweit einer der führenden Hersteller von flexiblen und skalierbaren Kundeninteraktionslösungen, die jede Telefonie-Umgebung On-Premise oder in der Cloud unterstützen. Die Kerntechnologien umfassen provider- und mandantenfähige Multikanal-Cloud-Contact-Center, Sprachportale für Self Service und IVR sowie intelligente Vermittlungsplatzkonsolen und zugehörige Professional Services. Enghouse Interactive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und engagierte Mitarbeiter an 66 internationalen Standorten kümmert. Unter anderem an den deutschen Standorten Leipzig, München und Ahlen, im österreichischen Wien und im belgischen Temse. Enghouse Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und Dienstleistungsgesellschaft, die an der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol “ENGH” notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unternehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialisten einschließlich Andtek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix/Elsbeth, Presence Technology, Reitek, Safeharbor, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron, Survox, Zeacom und Vidyo gewachsen ist. Informationen: https://www.enghouseinteractive.de

Bildquelle: Enghouse Interactive