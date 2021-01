Viebrockhaus 2021 mit neuer Technik und neuen Häusern

Luftreinigung beseitigt Corona Aerosole zu 97 %

Harsefeld / Bad Fallingbostel, 14. Januar 2021

“Das Haus Ihres Lebens” verspricht Viebrockhaus, der Spezialist für besonders wohngesunde und energieeffiziente Massivhäuser auch im neuen Jahr. Um dieses Versprechen bestmöglich zu erfüllen, hat sich das familiengeführte Unternehmen auch für 2021 viel Neues einfallen lassen: Mit einer innovativen Kombikollektoranlage revolutioniert der Massivhausanbieter nochmals seine Energietechnik. Und in puncto Wohngesundheit bescheinigt das Fraunhofer-Institut für Bauphysik dem von Viebrockhaus mitentwickelten aktiven Luftreiniger “Cleanair Plasma”, dass er über 97 Prozent möglicherweise in der Raumluft vorhandener Corona-Aerosole beseitigt. Nicht zuletzt bieten ganz neue und klassische Entwürfe sowie Möglichkeiten zur Individualisierung “Häuser Ihres Lebens” mit ganz persönlicher Handschrift.

“Unsere Haustechnik ist seit Jahren Hightech pur”, erläutert Dirk Viebrock, Vorstand des in dritter Generation geführten Familienunternehmens. “Das gilt auch für unsere neuen Kombikollektoren sowie für unseren neuentwickelten Luftreiniger für das Viebrockhaus-Lüftungssystem.”

Kombikollektoren für Strom, Heizung und Warmwasser

Die Kombikollektoren nutzen die Sonnenenergie sowohl für die Stromerzeugung als auch für die Wärmeübertragung, also für die Beheizung der Wohnräume und die Warmwasserbereitung. “Das gab es so bisher noch nicht”, betont Dirk Viebrock. Die neue “Hybrid-Smart-Solar-Technik 1.0” von Viebrockhaus verbindet dafür ein NIBE-Wärmepumpensystem und die Kombikollektoren auf dem Dach. In der Hausserie “Selection” sind die Kombikollektoren bereits inklusive, für die Serien “Complete” und “My Style” als Upgrade erhältlich.

Aktive Lüftungsanlage beseitigt Corona Aerosole zu mehr als 97 Prozent

Im Bereich Wohngesundheit konnte der innovationsfreudige Massivhaushersteller kurz vor Weihnachten 2020 noch einen Durchbruch vermelden: Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP hat die von Viebrockhaus und oxytec AG gemeinsam entwickelten aktiven Luftreiniger Cleanair Plasma aus dem Viebrockhaus-Lüftungssystem untersucht. Das Ergebnis: Sie beseitigen über 97 Prozent möglicherweise in der Raumluft vorhandener Corona- Aerosole. Die in der Wohnraumlüftung für das ganze Haus – und nicht nur für einzelne Räume – eingesetzte aktive Lüftungsanlage deaktiviert und entfernt Bakterien und Viren, explizit auch Sars-CoV-2-Viren. Und sie schafft das – dank einer besonderen Plasmatechnik – ganz ohne Chemie und Wartungsaufwand. Ab 2021 ist die aktive Luftreinigungsanlage Cleanair Sky L bei den Viebrockhäusern der Serien “My Style” und “Selection” schon im Preis enthalten.

Merkmale wie eine hervorragende Dämmung der Gebäudehülle und zukunftsfähige Wärmepumpentechnologie gehören für alle Viebrockhäuser zum Standard. Fußbodenkühlung, zentrale Lüftungsanlage, Luftreinigung mit Plasmatechnik, Photovoltaikanlage inklusive Lithium-Ionen-Hausbatterie und eine Wallbox-Vorbereitung für E-Fahrzeuge sind bei den Hauserien “My Style” und “Selection”, eine aktive Luftbefeuchtungsanlage und die Kombikollektoranlage inklusive Lithium-Ionen-Hausbatterie bei der Serie “Selection” inbegriffen, für alle anderen Hausserien als Upgrade buchbar.

Katalog zeigt neue und bewährte “Häuser Ihres Lebens”

Fortschrittlichste Technik kombiniert Viebrockhaus mit seiner intelligenten System-Architektur, die viele Individualisierungsmöglichkeiten bereithält. Auf 328 Seiten präsentiert der neue Katalog Einfamilien-, Zweifamilien- und Doppelhäuser in vielen Varianten. Erstmals steht er auch in digitaler Form als E-Katalog zur Verfügung.

Neu: Edition 490 und Maxime 440

Die Möglichkeiten der System-Architektur zeigen sich eindrucksvoll bei dem neuen Viebrockhaus Edition 490. Es ist außerordentlich wandlungsfähig von traditionell bis modern. Eine schicke Stadthausoptik, ein asymmetrisch angeordneter Zwerchgiebel oder alternativ ein auskragender Traufgiebel als gestalterisches Highlight faszinieren schon von außen. Mit über 180 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Ebenen ist das Edition 490 ein sehr geräumiges “Haus Ihres Lebens”

Ein anderes Beispiel ist das neue Viebrockhaus Maxime 440 mit mehr als 150 Quadratmeter Wohnfläche. Liegt etwa die Straßenfront des Baugrundstücks nach Süden, ist das Haus für diese Situation inklusive Giebeleingang schon perfekt konzipiert. Kurze Zuwegungen sichern eine optimale Nutzung des Grundstücks. Der Eingang des Hauses, ein großer und offener Wohn-/Essbereich mit großen Fensterflächen inklusive Eckfenster-Türelementen sind nach Süden ausgerichtet.

Die große Auswahl an Klinker-, Putz- und Wechselfassaden, Fenstern und Türen in verschiedenen Farben und viele weitere Architektur- und Gestaltungsmodule verleihen jedem Entwurf aus den Hausserien von Viebrockhaus eine ganz individuelle Handschrift.

Besonders energieeffizient dank KfW 40 Plus

Alle Viebrockhäuser der Serien “MyStyle” und “Selection” werden als besonders energiesparende KfW-Effizienzhäuser 40 Plus gebaut. Je nach Ausstattung sind einige der effizientesten Häuser 50 Prozent besser als die Mindestanforderung an die Energieeffizienzklasse A+ des gültigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Viebrockhäuser der Serie “Complete” werden als KfW-Effizienzhaus 40 gebaut und können jederzeit zu einem KfW-Effizienzhaus 40 Plus erweitert werden. Die KfW-Bank fördert alle Viebrockhäuser mit zinsgünstigen Darlehen und hohen Tilgungszuschüssen pro Wohneinheit.

Weitere Informationen zum neuen Viebrockhaus Angebot 2021 unter https://www.viebrockhaus.de oder gebührenfrei unter Tel.: 0800 8991000

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 – vor 65 Jahren – von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2018 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 31.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht. Viebrockhaus baut seit 2018 im Standard KfW-Effizienzhäuser 40 Plus (Complete-Serie: KfW 40 Plus als Upgrade).

