Viebrockhaus auch 2020 “Der Fairste Massivhausanbieter”

Einziges Unternehmen mit sieben Mal “sehr gut”

Harsefeld / Bad Fallingbostel, 28. Juli 2020

Zum fünften Mal in Folge hat Viebrockhaus als Testsieger der Focus-Money-Studie “Fairster Massivhausanbieter” abgeschnitten. Als einziges der 16 untersuchten Unternehmen erhielt der Spezialist für besonders energieeffiziente und wohngesunde Ein- und Mehrfamilienhäuser sieben Mal die Note “sehr gut” – in allen Einzeldisziplinen und in der Gesamtwertung.

“Als einziger Anbieter der Branche verdient sich Viebrockhaus auch in diesem Jahr die Spitzenbewertung”, lautet das Fazit der Focus-Money-Redaktion bei der Vorstellung der Studienergebnisse (Ausgabe 31/2020). Die Untersuchung mit dem aktuellen Titel “Fairtrauen ins massive Bauen” wurde im Jahr 2020 zum achten Mal durchgeführt. 1.187 Bauherren wurden dafür im Mai und Juni dieses Jahres vom Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue (Köln) unabhängig ausgewählt und detailliert online befragt. Die Teilnehmer hatten in den letzten 36 Monaten mit einem der 16 größten deutschen Massivhaushersteller gebaut.

Dabei bescheinigten die Viebrockhaus-Kunden dem Unternehmen höchste Fairness in allen Bereichen. Dazu gehören die Kategorien Produktleistung, Kundenberatung, Kundenkommunikation, Kundenservice (“unbürokratisch”) und Preis-Leistungs-Verhältnis (“keine versteckten Kosten”). Beim Thema “höchste Nachhaltigkeit & Verantwortung” nimmt das Unternehmen Viebrockhaus, das mittlerweile über 31.000 Häuser erstellt hat, laut Focus-Money “die Spitzenposition” ein.

Familienunternehmen baut Kunden das “Haus eures Lebens”

“Wir freuen uns über die tolle Bewertung durch unsere Bauherren, denen wir mit dem “Haus eures Lebens” als fairer Partner einen Traum verwirklichen konnten”, so Viebrockhaus-Vorstand Dirk Viebrock. “Nur im Teamwork mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedenen Unternehmensbereichen haben wir es geschafft, jetzt schon fünf Mal hintereinander als “Der Fairste Massivhauanbieter” in Deutschland abzuschneiden”, ergänzt Lars Viebrock, ebenfalls Vorstand des vor 66 Jahren gegründeten Familienunternehmens.

Vielfältig – energieeffizient – wohngesund

Bei Viebrockhaus steht den Interessenten eine große Vielfalt an klassischen Einfamilienhäusern, gemütlichen Land- und stylischen Stadthäusern zur Auswahl. Auch barrierefreie Bungalows und geschickt konzipierte Zweifamilien- und Doppelhäuser hat der Massivhaushersteller mit fünf eigenen Musterhausparks und 13 Beratungsbüros im Angebot. Über 70 erprobte Entwürfe, ganz neue Haustypen und zahlreiche Planungsvarianten lassen nahezu alle Wünsche für das “Haus eures Lebens” wahr werden.

Viebrockhäuser werden CO2-neutral in nur drei Monaten Bauzeit als KfW-Effizienzhäuser 40 Plus und mit zehn Jahren Garantie gebaut. Mit dem Programm Wohngesundheit Plus sowie intelligenten Smart Home-Lösungen sind die Massivhäuser von Viebrockhaus und ihre Bewohner bestens für die Zukunft aufgestellt.

Weitere Informationen zur Focus-Money-Auszeichnung “DER FAIRSTE MASSIVHAUSANBIETER 2020”

bei Viebrockhaus unter Tel.: 0800 8991000 (gebührenfrei) oder htpps:// www.viebrockhaus.de

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 – vor 65 Jahren – von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2018 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 31.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht. Viebrockhaus baut seit 2018 im Standard KfW-Effizienzhäuser 40 Plus (Complete-Serie: KfW 40 Plus als Upgrade).

Firmenkontakt

Viebrockhaus

Holger Scherf

Hartemer Weg 13

29683 Bad Fallingbostel

05162 9758-0

info@viebrockhaus.de

http://www.viebrockhaus.de

Pressekontakt

Dirk Paulus Kommunikation

Dirk Paulus

Am Stahlhammer 55

66121 Saarbrücken

0681 83909236

dp@dirkpaulus.de

http://www.dirkpaulus.de

Bildquelle: Viebrockhaus/Focus-Money