Viele Deutsche nachlässig bei Masken-Hygiene

Nur 22 Prozent wechseln ihre Maske täglich + Mehrheit weiß nicht genau, wie man Masken richtig reinigt + Nur 13 Prozent können Fake-Masken erkennen

Düsseldorf, 05.02.21 – Der deutsche Maskenproduzent LindenCare hat im Rahmen einer YouGov-Umfrage 2.030 Erwachsene zum hygienischen Umgang mit Mund-Nasen-Schutz-Masken befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Befragung erfolgte vom 29. bis 31.01.2021

64 Prozent der Befragten besitzen eine einfache Stoffmaske, 67 Prozent besitzen OP-Masken und 78 Prozent verfügen über FFP2- bzw. KN95-Mundschutzmasken.

Nur 22 Prozent wechseln ihre Maske täglich

Nur 22 Prozent sagten, dass sie ihren Mund-Nasen-Schutz täglich wechseln. Jeder dritte Befragte wechselt seinen Mundschutz nur alle paar Tage und 15 Prozent tauschen ihre Masken wöchentlich oder seltener aus.

Mehrheit kann Masken nicht richtig reinigen

37 Prozent wissen, wie sie ihre einfachen Stoffmasken korrekt reinigen bzw. desinfizieren. Den richtigen hygienischen Umgang mit OP-Masken kennen hingegen nur 16 Prozent. 28 Prozent wissen, wie man FFP2- bzw. KN95-Masken säubert und desinfiziert.

Nur 13 Prozent können Fake-Masken erkennen

Lediglich 13 Prozent der Teilnehmer gaben an zu wissen, wie man gefälschte OP- & FFP2- bzw. KN95-Masken erkennt.

Duran Sarikaya, Mitgründer von LindenCare, erklärt: “Die Bevölkerung hat noch ganz klare Defizite im richtigen Umgang mit ihren Masken. Hier muss noch mehr Aufklärung und Sensibilisierung erfolgen.”

Seit Juli beliefert der deutsche Maskenproduzent LindenCare FFP2-Masken unter anderem an große Einzelhändler, Apotheken, Krankenhäuser und Altenheime.

LindenCare hat in Delbrück bei Paderborn eine der größten Maskenproduktionsstätten in Deutschland aufgebaut. Bis zu 600.000 FFP2-Masken der Marke Lindenpartner können dort am Tag produziert werden.

