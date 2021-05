Vimcar für BEST OF mobility Award nominiert

Vimcar Fleet CO2-Report als herausragender Service im Bereich Fleet Management Telematics ausgewählt

Vimcar, der führende Anbieter von Software zur Fuhrparkverwaltung für Mittelständler, ist mit seinem CO2-Report für den BEST OF mobility Award von VISION Mobility, Deloitte und IAA Mobility in der Kategorie Fleet Management Telematics nominiert. Ein Expertengremium bestehend aus VISION Mobility-Redakteuren und Deloitte-Fachleuten hat den Vimcar Fleet CO2-Report als einen der herausragenden Services im Automotive-Bereich ausgewählt – nun liegt es an den Lesern, das beste Produkt bzw. die beste Dienstleistung zu wählen.

Mit dem CO2-Report von Vimcar behalten Flottenmanager und Fuhrparkverantwortliche den Überblick, wie hoch die CO2-Emissionen ihres Fuhrparks innerhalb eines Jahres waren bzw. im aktuellen Jahr sind. Das Tool rechnet den Emissionsausstoß auf die einzelnen Monate herunter und stellt ihn in einem Graphen dar. Fuhrparkmanager können auswählen, ob der Durchschnitt der CO2-Emissionen oder der Gesamtausstoß angezeigt wird. Außerdem ist es möglich die Emissionen zweier Jahre miteinander zu vergleichen. Die Funktionen unterstützen Unternehmen jeder Größe dabei, ihren Kraftstoffverbrauch zu senken.

Der Vimcar Fleet CO2-Report ist im Bereich Connectivity in der Rubrik Fleet Management Telematics nominiert. Noch bis zum 12. Juli besteht im Rahmen der Leserwahl die Möglichkeit, für das beste Produkt bzw. die beste Dienstleistung abzustimmen. Die Sieger des BEST OF mobility Awards werden am 8. September auf einer Galafeier im Rahmen der IAA MOBILITY in München bekannt gegeben.

Vimcar ist der führende Anbieter von Software zur Fuhrparkverwaltung für Mittelständler in der DACH-Region. Das SaaS-Angebot (Software as a Service) deckt vom Fuhrpark-Sharing über das digitale Fahrtenbuch, Routenplanung und Fahrzeugverwaltung bis hin zum Schlüsselmanagement zahlreiche Business-Mobility-Aufgaben ab. 100.000 Fahrzeuge hat Vimcar bereits mit seiner Software ausgerüstet – darunter die Fuhrparks von Deutsche Bahn, Allianz, Free Now, Knauf, Koziol, Nippon Seiki und Zalando. Weitere Informationen unter www.vimcar.de

