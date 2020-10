Violectric DHA V380: Hochwertiger Kopfhörer-Verstärker mit DA-Wandlung und 32-Bit-Resampling

Gauting, 29. Oktober 2020 – Violectric ist bekannt für hochwertige Audioprodukte, die auch höchste Ansprüche zufriedenstellen und mit innovativen Features glänzen. Die Wandler und Kopfhörer-Verstärker aus der HiFi-Schmiede am Bodensee bieten eine hervorragende Klangqualität und sind auch deshalb ein kleiner Geheimtipp unter Kennern. Der DHA V380 bildet hier keine Ausnahme und überzeugt mit DA-Wandlung und 32-Bit-Resampling.

Wandler und Kopfhörer-Verstärker: ein audiophiles Ensemble

Der Violectric DHA V380 ist ein audiophiles Abhörsystem aus einem Wandler mit Resampler/Reclocker, der Jitter nahezu vollständig eliminiert. Zusammen mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und zugehörigen Schaltoptionen wird das Gerät zur Zentrale eines erstklassigen Audio-Setups. Der Violectric DHA V380 spielt das gewonnene Signal dabei an mehrere Kopfhörer aus: ein echter symmetrischer und zwei unsymmetrische Anschlüsse stehen hierzu an der Front bereit. Damit jede Kopfhörer-Variante optimal betrieben werden kann, befindet sich auf der Rückseite die Pre-Gain-Einstellung für die Kopfhörer, womit sich der Pegel genau an die Schallwandler anpassen lässt. Neben dem großen Lautstärkeregler und den Kopfhörer-Anschlüssen befinden sich auf der Vorderseite die soliden Kippschalter zur Quellenwahl, Ausgangsumschaltung und zur Aktivierung des Resamplings.

Signale von höchster Qualität

Für die Übertragung der analogen Signale nutzt der Violectric DHA V380 zwei 32 Bit AKM 4490 DACs in Dual-Mono-Konfiguration. Digitale Audiosignale nimmt der Wandler in unterschiedlichsten Formaten entgegen, von PCM mit bis zu 384 kHz sowie DSD-over-PCM (DoP). Für optimale Klangergebnisse bietet der V380 die Möglichkeit, das digitale Signal zusätzlich aufzubereiten. Der 32-Bit-Resampler/Reclocker bezieht seine Arbeitsfrequenzen aus einer präzisen Clock und eliminiert eventuellen Jitter praktisch vollständig, womit eine besonders feine Auflösung ohne Artefakte entsteht.

Erstklassige Verarbeitung, umfangreiche Anschlusspalette

Gerade durch die vielfältige Anschlusswahl wird der Violectric DHA V380 zu einem besonders vielseitigen Kopfhörer-Amp und Wandler. Auf der digitalen Seite stehen ein eine Coaxial-Buchse, ein optischer Anschluss sowie der USB-Verbinder für PCM und DSD bereit. Außerdem können zwei analoge Klangquellen über Cinch-Buchsen angeschlossen werden, wobei die jeweiligen Eingänge und Ausgänge einfach über Kippschalter auf der Gerätefront gewählt werden können. Neben den frontseitigen Kopfhöreranschlüssen bietet das Multifunktionsgerät auch einen symmetrischen und einen unsymmetrischen Line-Ausgang, die sich vor oder nach den Lautstärkeregler schalten lassen.

Erlesene Bauteile für erlesenen Klang

Um die gewohnte Klangtreue von Violectric umzusetzen und sicher zu gewährleisten, kommen im DHA V380 nur ausgewählte Bauteile zum Einsatz. So wird das Audiosignal von den beiden AKM 4490 Wandlern in die analoge Welt übersetzt. Ein Alps RK 27 in V200-Technologie mit acht Transistoren pro Kanal für unsymmetrische Kopfhörer beziehungsweise 16 Transistoren pro Kanal für symmetrische Kopfhörer bringt es auf den richtigen Pegel. Zusätzliche Schaltungen schützen das Gerät und die Kopfhörer vor Gleichstrom oder Überlastung und verzögern den Einschaltvorgang zur Schonung der Kopfhörer. Diese ganzen technischen Features verbergen sich in einem dezenten schwarzen Metallgehäuse mit einer robusten, sechs Millimeter dicken Frontplatte.

Preise und Verfügbarkeit

Der Violectric DHA V380 wird exklusiv über cma audio vertrieben und ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.199,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, FERROFISH, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.lake-people.de

Firmenkontakt

cma

audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gautling

089/97 880 38-0

gmbh@cma.audio

http://www.cma.audio

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

cma.audio@rtfm-pr.de

http://www.cma.audio

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.