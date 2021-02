Violectric HPA V550: hochwertiger Kopfhörerverstärker und Preamp für absolute Klangtreue

Violectric stellt mit dem HPA V550 einen neuen High-End-Kopfhörerverstärker vor. Der V550 bietet hervorragende technische Werte, ausgezeichneten Klang und Verarbeitung in bester Manufakturqualität. Die Pre-Gain-Schaltung ermöglicht die Anpassung des Verstärkers an die Ansprüche des jeweils verwendeten Kopfhörers. Über den symmetrischen und die beiden unsymmetrischen Kopfhörer-Anschlüsse lassen sich selbst kritische Bauformen wie Magnetostaten problemlos betreiben. Bis zu drei analoge Stereoquellen können über einen XLR- und zwei Cinch-Anschlüsse verbunden werden. Zusätzlich bietet der V550 einen symmetrischen und einen unsymmetrischen Ausgang. Für Lautstärke- und Balance-Regler kommen hochwertige Alps RK 27 Potentiometer zum Einsatz, in der PRO-Version ist die Lautstärkeregelung mit einer Relais-Schaltung umgesetzt. Eine mitgelieferte Fernbedienung bietet maximalen Bedienkomfort.

Gauting, 4. Februar 2021 – Gute Kopfhörer brauchen gute Verstärker. Der HPA V550 von Violectric versammelt Jahrzehnte der Erfahrung in der Konzeption und Konstruktion von Kopfhörerverstärkern und bietet clevere Schaltungen und erstklassige Manufakturqualität.

HPA V550: analoge High-End-Verstärkung

Als neuester Kopfhörerverstärker von Violectric stellt der HPA V550 den Höhepunkt der aktuellen analogen Entwicklungen des Konstanzer Herstellers dar. Im Gegensatz zu seinen Geschwistermodellen DHA V590 und DHA V380 verzichtet der V550 auf eine Wandlereinheit und konzentriert sich ganz auf erstklassige Analog-Schaltungen für maximale Freude am Kopfhörer-Erlebnis. Die PRO-Variante ersetzt das Lautstärke-Potentiometer zusätzlich durch eine aufwendige 256-stufige Reed-Relais-Schaltung für eine noch präzisere Regelung des Pegels.

Beste Verstärkung für alle Kopfhörer

Der Violectric HPA V550 besticht mit außergewöhnlicher Technik. Das Signal wird besonders sauber und transparent verstärkt und an dem symmetrischen sowie den beiden unsymmetrischen Kopfhörer-Anschlüssen ausgegeben. Die Schaltung liefert hohe Leistung und Spannung bei gleichzeitig enorm niedrigen Rauschwerten. Eine Spezialität der Manufaktur am Bodensee ist die Pre-Gain-Schaltung, die eine Optimierung des Pegels für den jeweils verwendeten Kopfhörer ermöglicht. Dadurch wird jedes beliebige Modell und jede Bauform – selbst magnetostatische Treibersysteme – mit einem idealen Signal versorgt. Auch der Regelweg des Lautstärkepotis wird perfekt ausgenutzt.

Perfekter Vorverstärker

Weiterhin kann der Violectric HPA V550 das Signal auch an weitere nachgeschaltete Geräte ausgeben. Dazu bietet die Rückseite jeweils ein Paar symmetrischer XLR- und unsymmetrischer Cinch-Anschlüsse, die auf Knopfdruck vor oder hinter die Lautstärkeregelung gelegt werden können. So lassen sich auch Aktivlautsprecher oder gesonderte Endstufen komfortabel über den V550 versorgen. Zum optimalen Zusammenspiel mit nachfolgenden Komponenten ist auch hier eine 7-stufige Pegelanpassung vorgesehen.

Vielfältige Funktionen bequem fernbedienbar

Neben dem großen Lautstärkeregler bietet der Violectric HPA V550 auch einen Balance-Regler zur Anpassung der Wiedergabe an individuelle Hörbedürfnisse. Für den Anschluss von Quellgeräten stehen zwei unsymmetrische Cinch-Pärchen und ein Paar symmetrischer XLR-Buchsen bereit. Besonders bequem ist die Steuerung mit der mitgelieferten Fernbedienung, die alle relevanten Funktionen von der Quellenwahl bis zur motorisierten Lautstärke per Infrarot ansteuern kann.

Exquisite Verarbeitung erstklassiger Komponenten

Der Violectric HPA V550 wird in der firmeneigenen Manufaktur in Konstanz von Hand gefertigt. Dabei legt Violectric großen Wert auf erstklassige Bauteile, die den ausgefeilten Schaltungen gerecht werden. Sowohl für Lautstärke als auch Balance kommen Alps RK 27 Potentiometer zum Einsatz – außer in der PRO-Variante, die für die Lautstärkeregelung eine 256-stufige Reed-Relais-Schaltung nutzt. Das schwarz eloxierte Gehäuse wird von einer Frontplatte aus acht Millimeter dickem Aluminium abgeschlossen. Spezielle Schaltungen schützen die wertvollen Kopfhörer vor Gleichspannung und Überlast.

Preise und Verfügbarkeit

Der Violectric HPA V550 wird exklusiv von cma audio vertrieben. Er ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.399,00 Euro für den HPA V550 und 2.999,00 Euro für den HPA V550 PRO mit Reed-Relais-Lautstärkeregelung (Preise jeweils inklusive Mehrwertsteuer).

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, FERROFISH, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

