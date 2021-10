VIROBUSTER präsentierte auf Frankfurter Fachmesse seine UV-C-Geräte.

Virobuster Luftentkeimungssysteme hat auf der Indoor-Air 2021 eine der wichtigsten Veranstaltungen der Klima- und Lüftungsbranche seine Geräte vorgestellt.

Berlin, 10. Oktober 2021: Virobuster Luftentkeimungssysteme hat auf der Indoor-Air 2021 eine der wichtigsten Veranstaltungen der Klima- und Lüftungsbranche seine Geräte vorgestellt.

Vom 05. bis 07. Oktober fand in Frankfurt am Main die Indoor-Air 2021 statt, auf der die ausstellenden Firmen das erste Mal seit zwei Jahren in einem größeren Rahmen über innovative Lüftungslösungen informieren konnten.

Virobuster Geschäftsführer Thomas Rous äußerte sich sehr zufrieden über die informativen und fundierten Gespräche, die er mit dem fachkundigen Publikum führen konnte. “Der direkte Kontakt zu unseren Kunden, anderen Ausstellern und dem interessierten Publikum auf einer Präsenzmesse wie der Indoor-Air ist halt durch nichts zu ersetzen.”, merkte Rous an.

Die Messe hat zudem auch gezeigt, dass Großveranstaltungen in Innenräumen durchaus möglich sind und erfolgreich durchgeführt werden können.

Dadurch, dass Entscheider aus Städten und Kommunalverwaltungen auf der Messe vertreten waren, erhofft sich Virobuster in den Behörden auch eine Sensibilisierung für das Thema “gesunde Luft” und entsprechende beschleunigte Verfahren zur Genehmigung und Implementierung entsprechender Maßnahmen in öffentlichen Räumen.

Seit mehr als 15 Jahren ist VIROBUSTER® International GmbH aus Windhagen auf die UVC- Luftentkeimung spezialisiert und hat bereits 2003 weltweit erstmalig die Technologie nach dem ursprunglich fur die Medizin entwickelten UVPE-Verfahren patentiert – bis heute ein Alleinstellungsmerkmal im Entkeimungs-Markt.

