Virobuster säubert filterlos die Luft

Berlin, 13. Januar 2021: Die Firma Virobuster Luftentkeimungssysteme aus Windhagen in Rheinland-Pfalz spezialisiert sich seit 2003 auf die UV-C-Luftentkeimung und hat diese Technologie über die Zeit unter Nutzung des UVPE-Verfahrens (Ultraviolette Pathogene Eliminierung) weiterentwickelt und patentiert.

Virobuster ist heute in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in über 25 Ländern vertreten und hat eine führende Rolle in der Forschung und Entwicklung im Bereich der Sterilisationstechnologien übernommen.

Ihr Alleinstellungsmerkmal im Bereich der Reduzierung von Mikroorganismen in der Luft hat sich Virobuster durch die Inaktivierung von Viren, Bakterien und Pilzen durch speziell angeordnete Lampen und deren mehrfache Reflektion erworben. Dieses Verfahren ist modular einsetzbar, da die hauseigenen Standardmodule auch mit zusätzlichen Filtern kombinierbar sind.

Das Virobuster-System hat in der aktuellen COVID 19-Pandemie seine Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen können. 99,99% der Raumluft ist in mehreren Tests nach jeweils einem Durchgang gereinigt worden. Dadurch ist ein erhöhter Schutz von Menschen vor Viren und Bakterien in Büroräumen, Arztpraxen, Restaurants und im privaten Lebensbereich gewährleistet.

Die VIROBUSTER®-Luftreinigungssysteme basieren auf der effektiven UV-C-Technologie und stellen damit die sicherste und effizienteste Alternative zu herkömmlichen Luftreinigungs-Verfahren dar.

Die UVC Luftdesinfektion gegen Viren und Aerosole wirkt zu 99,99% – mit dem VIROBUSTER® UVPE-Prinzip

